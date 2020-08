Covid-19 atkal konstatēts Engures novadā, bet vēl viens cilvēks saslimis Aizkraukles pusē

Abos novados kopējais inficēto skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

Līdz ar Engures novada pievienošanos Covid-19 skartajām teritorijām, ar vīrusu inficēti iedzīvotāji pašlaik dzīvo 35 Latvijas pašvaldībās.

Viens no jaunajiem inficētajiem ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, viens no 40 līdz 49 gadiem, bet vēl viens ir vecumā no 70 līdz 79 gadiem.

No astoņiem pagājušās nedēļas laikā atlabušajiem lielākā daļa - pieci - bijuši rīdzinieki. Līdz ar to galvaspilsētā ar Covid-19 pašlaik slimo 82 iedzīvotāji.

Viens cilvēks atlabis arī Ogres novadā, kur inficēto skaits samazinājies līdz deviņiem. Vismaz viens cilvēks ir atveseļojies arī Liepājā, kur pašlaik inficēto skaits vairs nepārsniedz piecus un tādēļ precīzs skaits netiek atklāts.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī, veicot 2328 Covid-19 testus, reģistrēti trīs jauni saslimšanas gadījumi, kamēr izveseļojušies vēl astoņi sasirgušie.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka divi saslimušie ir iepriekš saslimušā kontaktpersonas, savukārt ar vienu personu uzsākta saziņa, lai precizētu papildu informāciju. Latvijā kopumā veikti 216 530 izmeklējumi, saslimušas 1293 personas un 1078 izveseļojušās, savukārt 32 mirušas.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas seši pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 195 Covid-19 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.