Paģiras, kas mocīja sievieti, tomēr izrādījās smadzeņu audzējs golfa bumbiņas lielumā

38 gadus vecā Lizija Pārkere pirmoreiz spēcīgas galvassāpes sajuta pagājušā gada aprīlī pēc vētrainas nakts uzdzīves. Sākotnēji sieviete nodomāja, ka vainīgs vecums un paģiras. Tomēr kopš tā laika migrēnas kļuva biežākas un spēcīgākas. Pēc vairākām nedēļām, kad sāpes kļuva neciešamas, viņa vērsās pie ārsta.



"Ārsti pieļāva, ka tas ir stresa dēļ. Man izrakstīja zāles pret migrēnu, kas neatstāja nekādu ietekmi. Pēc trīs nedēļām es joprojām jutos briesmīgi un darbā sāku neskaidri runāt – nācās veikt asins analīzes. Tad es ar durstošām galvassāpēm nokļuvu slimnīcā, un man veica datortomogrāfiju," stāsta Lizija Pārkere.

Magnētiskās rezonanses tomogrāfija apstiprināja, ka Lizijai ir 4. stadijas glioblastoma. (Foto: Twitter)

"Tieši tad man galvā atrada lielu audzēju, un pēc dažām stundām magnētiskās rezonanses tomogrāfija apstiprināja, ka tā ir 4. stadijas glioblastoma – viens no agresīvākajiem veidiem, kas ir izturīgs pret visu veidu ārstēšanu," raksta Lizija.



Lizija bija satriekta, kad pēc visiem testiem un pārbaudēm ārsti paziņoja, ka pacientei ir 4.stadijas smadzeņu audzējs, kurš jau bija attīstījies golfa bumbiņas lielumā. Tobrīd mediķi gandrīz atteicās no sievietes glābšanas, jo prognozēja, ka dzīvot viņai atlicis vien nieka pusgadu, maksimums gadu. Šobrīd pagājis jau pusotrs gads, un Pārkere joprojām ir dzīva. Šajā laikā viņa pilnībā mainījusi savu dzīvi un pārcietusi jau trīs smadzeņu operācijas.



Lizija pirms operācijas nolēma pārskatīt savu uzturu un ieturēja stingru diētu ar zemu ogļhidrātu saturu. 80 procenti no pārtikas bija bagātināta ar barības vielām, kas nozīme, nekāds "fastfūds", cukurs un pusfabrikāti. Tā vietā viņa izvēlējās pārtikas produktus ar zemu tauku saturu un ogļhidrātu saturu, kas palīdz atjaunoties šūnām, samazina iekaisumu un asinīs līdzsvaro glikozes līmeni – tieši to, kas Pārkerei bija nepieciešams.

Šlimības laikā Lizija pilnībā mainījusi savu dzīvi un pārcietusi jau trīs smadzeņu operācijas. (Foto: Twitter)

"Nekad nav par vēlu sākt ēst veselīgi. Protams, ka mana diēta neizārstēs audzēju, bet palīdzēs apturēt tā augšanu. Galu galā es spēšu pārciest šo slimību, šo parazītu manās smadzenēs," stāsta Lizija.



Šobrīd Lizijas cīņa ar audzēju vēl ne tuvu nav galā. Lai arī simptomi ir pazuduši, tas joprojām aug. Sieviete sacīja, ka pirms Covid-19 pandēmijas viņai bijusi lēkme, bet ārsti viņai smadzenēs atklājuši jaunu veidojumu. Bet, neraugoties uz slimību, Lizija cenšas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un vairot cilvēku izpratni par smadzeņu vēzi, vēsta "Daily Mail".