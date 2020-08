Nākamgad ģimenēm būs iespēja saņemt bezmaksas psihoterapijas pakalpojumu

Pakalpojums ietver ģimenes psihoterapijas konsultācijas ģimenēm ar bērniem un grupas psihoterapijas sesijas kā atbalsta pasākumus bērniem vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kuru vecāki dzīvo šķirti vai atrodas šķiršanās procesā.

Kā norāda VBTAI Konsultatīvās nodaļas vadītāja Inga Gulbe, jaunais pakalpojums sniegs būtisku atbalstu ģimenēm krīzes situācijā, kam psihoterapija vairumā gadījumu ir ļoti nepieciešama, bet bieži vien tam nepietiek līdzekļu.

Sākotnēji jaunais pakalpojums tiks nodrošināts vienu gadu, bet, uzrādot labus rezultātus, to būs iespējams pagarināt.

Ģimenes psihoterapijas konsultāciju nodrošinās visai ģimenei ar jebkura vecuma bērniem, tajā skaitā arī tiem, kuri ir jaunāki par 12 gadiem, nenosakot konkrētu ierobežojumu attiecībā uz ģimenē identificēto problemātiku. Vienas ģimenes psihoterapijas konsultācijas plānotais ilgums būs no vienas līdz pusotrai stundai.

Atbilstoši katra gadījuma specifikai un pakalpojuma sniedzēja izvērtējumam, ģimene varēs saņemt no vienas līdz desmit konsultācijām, taču kopējais konsultāciju skaits ģimenei nevarēs pārsniegt desmit stundas.

Ģimenes psihoterapijas konsultāciju mērķis būs palīdzēt ģimenei kā veselumam radīt un pilnveidot ģimenes dzīves kvalitāti, skaidroja Gulbe. Tas iekļautu, piemēram, ģimenē esošo resursu mobilizēšanu un attīstīšanu, to veiksmīgas un veselīgas funkcionēšanas veicināšanu, ģimenes locekļu cieņpilna atbalsta sniegšanu un savstarpēji atbalstošu un izprotošu attiecību veidošanu.

Tāpat viens no mērķiem būs ģimenes locekļu savstarpējās komunikācijas veicināšana, lai varētu panākt vienošanos par bērna turpmāko aprūpi, cieņpilni atrisinot savstarpējās domstarpības, klāstīja VBTAI pārstāve.

Arī grupu psihoterapijas sesijas plānots īstenot vienu gadu. Tās prioritāri paredzētas kā atbalsta pasākumus bērniem vecumā no 12 līdz 18 gadiem (neieskaitot), kuru vecāki dzīvo šķirti vai atrodas šķiršanās procesā. Šajās sesijās bērni tiks dalīti divās vecuma grupās - no 12 līdz 13 gadiem un no 14 līdz 18 gadiem (neieskaitot).

Paredzamais vienas sesijas ilgums būs divas stundas, vienai grupai nodrošinot līdz desmit grupas sesijām. Plānotas līdz 20 bērniem lielas grupas, savukārt gada laikā paredzēts organizēt 70 šādas grupas.

Grupu psihoterapijas sesiju mērķis būs stiprināt bērnu personību un vairot patstāvību, piemēram, palīdzot bērniem ne tikai atpazīt savas emocijas, pieredzēt cieņpilnu iespēju runāt par dažādiem konfliktiem, bet arī saņemt šajā vecumā tik nozīmīgo vienaudžu atbalstu un iespēju savstarpējā komunikācijā noorientēties sevī un pasaulē. Tādējādi tiktu mazināta vientulības un atstumtības sajūta, kā arī sniegta iespēja ieraudzīt un apgūt savādākas, esošajā situācijā drošākas un veselīgākas psihoemocionālās izdzīvošanas stratēģijas.

Gan ģimenes psihoterapijas konsultācijas, gan grupu psihoterapijas sesijas ir plānots nodrošināt piesaistītā pakalpojuma sniedzēja psihoterapeitu un psihoterapijas speciālistu privātpraksēs visā Latvijā.

Pieteikšanās pakalpojuma saņemšanai sāksies rudenī.