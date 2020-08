Divu jaunatklāto Covid-19 slimnieku inficēšanās avotus, visticamāk, neizdosies noskaidrot

"Dati par apstiprinātiem gadījumiem ir viena lieta, bet, protams, inficēto cilvēku skaits varētu būt lielāks - tomēr tas nebūtu drausmīgi lielāks nekā oficiālie dati," skaidroja SPKC eksperts.

Seroloģiskie pētījumi jeb antivielu testēšana, kas sniedz plašāku ieskatu par Covid-19 izplatību sabiedrībā, jau ir veikti Igaunijā, kamēr Latvijā tie vēl tiekot plānoti. Pēc epidemiologa paustā, šāda iespēja pētniecības nolūkos varētu tikt piedāvāta donoriem, lai tādējādi būtu iespējams iegūt plašāku ieskatu par infekcijas izplatību sabiedrībā.

Tomēr, vadoties pēc lokālajiem izmeklējumiem un testēšanām iestādēs, kur izplatījusies infekcija, Perevoščikovs skaidroja, ka seroloģiskie izmeklējumi neliecinātu par ievērojami plašāku Covid-19 izplatību.

Vaicāts par gadījumiem, kur epidemioloģiskajā izmeklēšanā nav izdevies atrast inficēšanās avotu, Perevoščikovs norādīja, ka šodien konstatēti divi gadījumi, kur potenciāli nevarēs izsekot epidemioloģisko saikni, jo apmeklētas sabiedriskās vietas un nekādi konkrēti kontakti nav noteikti.

Patlaban gan gadījumu skaits, kur inficēšanās avots ir zināms, ir krietni lielāks, kamēr neizsekoto gadījumu skaits nepieaug, atzīmēja epidemiologs.

Viņš tostarp atklāja, ka šie divi gadījumi ir reģistrēti Rīgā un Gulbenes novadā.

No šodien konstatētajiem gadījumiem, zināms, ka četri inficējušies ārzemēs, tostarp Serbijā, Īrijā, Beļģijā un Luksemburgā. Viens gadījums ir, visticamāk, saistīts ar kontaktēšanos ar cilvēku, kurš ir nesen bijis ārzemēs. Savukārt divos gadījumos turpinās izmeklēšana, jo nav reģistrēti riskanti kontakti ar inficētajiem vai ārzemēs bijušajiem, tomēr šajā sakarā vēl tiks pārbaudīti darba kolēģi.

Saistītās ziņas Zināms, kur reģistrēti trešdien konstatētie 18 Covid-19 gadījumi FK "Liepāja" melnkalniešu aizsargam pozitīvs Covid-19 tests; futbola komanda nodod analīzes Trešdien Latvijā saslimšana ar Covid-19 apstiprināta 18 cilvēkiem

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī, veicot 1829 Covid-19 testus, reģistrēti 18 jauni saslimšanas gadījumi, un puse no tiem saistīta ar uzliesmojumu Murjāņu Sporta ģimnāzijā.

Saistībā ar šo Covid-19 uzliesmojumu izglītības iestādē, kur inficēšanās konstatēta kopumā desmit audzēkņiem un vienam trenerim, pašreiz izvirzītas vairākas hipotēzes par to, kā tieši jaunieši inficējušies, tomēr neviena no tām pagaidām nav apstiprināta, medijiem paziņoja Perevoščikovs.

Pēc epidemiologa paustā, viena teorija ir, ka sportisti inficējušies Lietuvā. Tomēr netiekot izslēgta iespēja, ka inficēšanās notikusi pēc atgriešanās no kaimiņvalsts, kādam no audzēkņiem kontaktējoties ar inficēto mājās. Vienlaikus izvirzīta arī versija, ka inficēšanās notikusi kādās no sacensībām Latvijā, sacīja epidemiologs.