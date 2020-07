Aptuveni 75% šonedēļ Covid-19 inficēto saistīti ar ārzemēm

Šo piecu dienu laikā konstatētais saslimšanas gadījumu skaits norāda uz kopējo tendenci, kas bija vērojama arī iepriekšējā nedēļā - saglabājas zems saslimušo skaits.

"Joprojām varam teikt, ka Latvija ir viena no visdrošākajām valstīm ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī pasaules mērogā," sacīja epidemiologs.

No šonedēļ reģistrētajiem saslimšanas gadījumiem četri skaidri norādījuši, ka inficējušies ārzemēs, savukārt divos gadījumos epidemioloģiskā saikne liecina par kontaktu ar cilvēkiem, kuri jau saslimuši ar Covid-19 un arī inficējušies ārzemēs. Turpretim trīs sasirgušie inficējās pēc kontaktēšanās ar kādu, kurš bijis ārzemēs, divu nedēļu laikā pēc iebraukšanas valstī.

Vēl viens pacients inficējies, kontaktējoties ar sasirgušo, - šajā gadījumā, pēc Perevoščikova paustā, jau ilgstoši ir zināma epidemioloģiskā saite.

Tomēr trīs gadījumos, kas ir saistīti ar divās ģimenēs konstatētajiem infekcijas perēkļiem, pagaidām nav izdevies noskaidrot inficēšanās saiti, atklāja epidemiologs. Patlaban, kā atzīmēja Perevoščikovs, šādu gadījumu nav daudz un to biežums nepieaug laika gaitā.

Tikmēr jau divas nedēļas Eiropas valstīs Covid-19 saslimstība pieaug, sasniedzot 10 līdz 30% kāpumus. Statistiski, raugoties valstu griezumā, divas no trim norāda par pieaugumu, pie tam šie kāpumi konstatēti valstīs ar lielu iedzīvotāju skaits, skaidroja SPKC eksperts.

Novērojot šos pieaugumus, Perevoščikovs uzsver pašizolācijas un sociālās distancēšanās nozīmi, piekodinot, ka līdz šim ir bijuši gadījumi, kad cilvēki inficējušies arī Eiropas valstīs, kur sākotnēji bijusi zema saslimstība, tomēr vēlāk novērots pieaugums.

Tāpat SPKC eksperts atklāja, ka bijuši gadījumi, kad inficējušās personas, kas atgriezušās no valstīm, kur vajadzēja ievērot pašizolāciju, bet šo prasību nav ievērojušas.

Tāpēc, kā norādīja Perevoščikovs, ir svarīgi pārdomāt un apsvērt riskus, plānojot ceļojumus pat uz valstīm, kurās ir zemi saslimstības rādītāji, bet to saslimstība pieaug.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā miris vēl viens Covid-19 slimnieks, kurš ar jauno koronavīrusu bija inficējies no ārzemes apmeklējuša radinieka, liecina SPKC sniegtā informācija. Mirusī persona bijusi vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem.

Līdz ar to Latvijā kopumā miruši 32 ar Covid-19 sasirguši cilvēki.

Pagājušajā diennaktī valstī veikti 1473 Covid-19 testi un reģistrēti trīs jauni saslimšanas gadījumi. Vienā gadījumā cilvēkam Covid-19 atklāts pēc tam, kad viņš ieceļojis no valsts, kurā saslimstības rādītājs bijis virs 25, viens pacients atgriezies no valsts, kurā saslimstības rādītājs bijis zem 16, bet viens saslimušais bija kontaktējies ar cilvēku, kas iebraucis no valsts, kur saslimstības rādītājs bijis zem 16.

Pagājušajā diennaktī konstatētie Covid-19 inficēšanās gadījumi reģistrēti Jūrmalā, kā arī Gulbenes un Ādažu novados. Saslimušie ir vecuma grupās no desmit līdz 19 gadiem, no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem.

Ādažu novadā līdz šim visi inficētie bija atveseļojušies. Savukārt Jūrmala ir to pašvaldību vidū, kur inficēto skaits nepārsniedz piecus.

Gulbenes novadā kopumā līdz šim konstatēti 11 saslimšanas gadījumi. Šajā pašvaldībā saslimstība ar Covid-19 pirmo reizi tika konstatēta 22.jūlijā. Vēlāk Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs (ZZS) izdeva rīkojumu, kurā noteikts, ka no 29.jūlija līdz 12.augustam Covid-19 dēļ novadā klātienes apmeklējumiem slēgtas 56 pašvaldības iestādes, izņemot bērnudārza dežūrgrupas.