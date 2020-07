Jaunatklātie Covid-19 gadījumi konstatēti katrs savā Latvijas pusē

Saslimušie ir vecuma grupās no desmit līdz 19 gadiem, no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem.

Ādažu novadā līdz šim visi inficētie bija atveseļojušies.

Jūrmala ir to pašvaldību vidū, kur inficēto skaits nepārsniedz piecus.

Savukārt Gulbenes novadā kopumā līdz šim konstatēti 11 saslimšanas gadījumi. Šajā pašvaldībā saslimstība ar Covid-19 pirmo reizi tika konstatēta 22.jūlijā. Vēlāk Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs (ZZS) izdeva rīkojumu, kurā noteikts, ka no 29.jūlija līdz 12.augustam Covid-19 dēļ novadā klātienes apmeklējumiem slēgtas 56 pašvaldības iestādes, izņemot bērnudārza dežūrgrupas.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā miris vēl viens Covid-19 slimnieks, kurš ar jauno koronavīrusu bija inficējies no ārzemes apmeklējuša radinieka, liecina SPKC sniegtā informācija.

Mirusī persona bijusi vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem.

Līdz ar to Latvijā kopumā miruši 32 ar Covid-19 sasirguši cilvēki.

Pēdējo 24 stundu laikā valstī veikti 1473 Covid-19 testi un reģistrēti trīs jauni saslimšanas gadījumi. Vienā gadījumā cilvēkam Covid-19 atklāts pēc tam, kad viņš ieceļojis no valsts, kurā saslimstības rādītājs bijis virs 25, viens pacients atgriezies no valsts, kurā saslimstības rādītājs bijis zem 16, bet viens saslimušais bija kontaktējies ar cilvēku, kas iebraucis no valsts, kur saslimstības rādītājs bijis zem 16.

Tādējādi līdz šim kopumā Latvijā veikti 198 508 Covid-19 izmeklējumi un saslimusi 1231 persona. Kopumā izveseļojušies 1052 Covid-19 pacienti.

Kopā no stacionāra izrakstīts 191 Covid-19 pacients, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.