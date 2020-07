Zināms, kur reģistrēti pagājušajā diennaktī konstatētie Covid-19 slimnieki

Tādējādi Rīgā inficēto skaits pieaudzis līdz 71, bet Valmierā un Ķekavas novadā Covid-19 ir atkal atgriezies. Kopumā inficētie pašlaik ir reģistrēti 27 Latvijas pašvaldībās.

No četriem jaunajiem inficētajiem divi ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet pa vienam vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem.

Šobrīd SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka 2 saslimušie atgriezušies no ārvalstīm, 1 saslimušajam bijis kontakts ar saslimušo. Ar 1 personu uzsākta saziņa, tiks precizēta papildus informācija. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) July 15, 2020

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1979 Covid-19 testi un reģistrēti četri jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Patlaban SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka divi saslimušie atgriezušies no ārvalstīm, viens saslimušajam bijis kontakts ar saslimušo. Ar vienu personu uzsākta saziņa, tiks precizēta papildus informācija, norādīja SPKC.

Pēdējās 24h veikti 1979 COVID-19 testi, reģistrēti 4 jauni saslimšanas gadījumi. Latvijā kopā veikti 174 057 izmeklējumi, saslimušas 1178 personas un 1022 izveseļojušās, 31 mirusi. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) July 15, 2020

Līdz šim valstī veikti 174 057 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas ir 1178 personas un 31 mirusi. Savukārt atveseļojušies ir 1022 cilvēki.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka aizvadītās diennakts laikā stacionēts viens pacients ar Covid-19. Patlaban stacionāros ārstējas trīs pacienti, kuriem ir vidēji smaga slimības gaita. Savukārt kopā no stacionāra izrakstīti 185 pacienti.