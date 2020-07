SPKC pieļauj, ka nākamnedēļ Latvijā varētu atsākties stingrāku ierobežojumu ieviešana

"Vērtējot šīs nedēļas saslimstības gadījumus ar Covid-19, ja epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātā apstiprināsies, ka vairākiem gadījumiem nebūs izsekojams infekcijas avots, tad, visticamāk, būs jāatgriežas pie stingrākiem ierobežojumiem nākošajā nedēļā," teikts SPKC ierakstā sociālajā vietnē "Twitter".

Jau ziņots, ka otro diennakti pēc kārtas inficēšanās ar jauno koronavīrusu Covid-19 Latvijā konstatēta 7 personām. Šobrīd SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka divi saslimušie iespējami saistīti ar iepriekš ziņoto uzliesmojumu privātā paziņu lokā. Šie cilvēki kopā bija pameklējuši vairākas publiskas vietas, tostarp 27.jūnija vakarā restorānu "Aqua Luna" un 28.jūnija vakarā restorānu "Riviera" Rīgā.

SPKC norāda, ka vēl divi jaunie slimnieki norādījuši apmeklējumu "Aqua Luna", bet saistību ar uzliesmojumu speciālisti vēl skaidro.

Savukārt ar vēl trīs saslimušajiem uzsākta saziņa.

No jaunajiem inficētajiem trīs ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, trīs vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet viens - vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem.

Pēdējo 24 stundu laikā veikti 1773 Covid-19 testi.

Latvijā pavisam kopā veikti 162 054 izmeklējumi, saslimusi 1141 persona un 1008 izveseļojušās, 30 mirušas.