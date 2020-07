Dezinfekcijas līdzekļu un sejas masku pieejamība Latvijā ir stabilizējusies

PTAC atgādina, ka līdz ar Covid-19 izraisīto pandēmiju pasaulē un Latvijā strauji pieauga pieprasījums pēc pirmās nepieciešamības precēm, dezinfekcijas līdzekļiem un sejas maskām. PTAC kopš šā gada marta sāka preču monitoringu šajās trīs preču grupās, lai secinātu, kāda ir šo preču pieejamība un cenas tirdzniecības vietās, kā arī interneta veikalos.

PTAC informēja, ka 9.martā PTAC sāka cenu monitoringu pirmās nepieciešamības precēm četros lielākajos patēriņa preču tirdzniecības interneta veikalos, bet 19.martā - septiņās lielākajās tirdzniecības ķēdēs. Kopā interneta tirdzniecības vietās katru nedēļu tika fiksētas pārtikas preču un rūpniecības preču cenas 69 tirdzniecībā esošām precēm, savukārt tirdzniecības vietās fiksētas cenas 209 precēm, piemēram, rīsiem, griķiem, makaroniem un citām precēm.

PTAC pēc no 9.marta līdz 5.jūnijam apkopoto datu izvērtēšanas ir secinājis, ka cenas nav mainījušās 45% gadījumu, precēm piemērotas akcijas 43% gadījumu, preču cena ir samazināta 4% gadījumu un cena ir pieaugusi 7% gadījumu. Visbiežāk cenas pieaugušas konkrēta ražotāja griķiem un rīsiem, kas saistīts ar ražotāja cenu palielināšanu šiem produktiem vēl pirms ārkārtējās situācijas. Kopumā pirmās nepieciešamības preces ir pieejamas un, ja kāda nav piedāvājumā, tad ir pieejams iegādāties citu ražotāju līdzīgas preces, secinājis PTAC.

Ņemot vērā dezinfekcijas līdzekļu lielo nepieciešamību, šī gada 7.aprīlī tika uzsākts arī šo preču monitorings, kopumā fiksējot cenas 31 tirdzniecības vietā, aptverot lielākos pārtikas preču tirdzniecības tīklus, lielākos būvniecības preču veikalus, kā arī degvielas uzpildes stacijas un arī aptieku tīklus. Tirdzniecības vietās kopumā konstatēti 144 tirdzniecībā esoši dezinfekcijas līdzekļi, no kuriem cenas pieaugušas tikai sešiem dezinfekcijas līdzekļiem.

Neraugoties uz cenu pieaugumu atsevišķos gadījumos, kopumā monitoringa periodā ir vērojams būtisks dezinfekcijas līdzekļu piedāvājuma palielinājums un vidējās cenas litrā samazinājums - vidēji no 30,98 eiro litrā līdz 22,38 eiro litrā, jeb 28% samazinājums no sākotnējās cenas. Ja, uzsākot monitoringu, daudzviet dezinfekcijas līdzekļi nebija pieejami, tad ar katru nedēļu to klāsts auga, sevišķi Latvijā ražoto dezinfekcijas līdzekļu, secinājis PTAC.

Tāpat PTAC no šā gada 5.maija ir veicis sejas masku pieejamības un cenu monitoringu 230 tirdzniecības vietās (59% tirdzniecības vietās un 41% interneta veikalos). Kopumā uzraudzība veikta 547 sejas aizsarmaskām no, kurām 32% bija respiratori, 53% higiēnas maskas, 11% medicīniskās maskas un 4% sejas vairogi. Monitoringa laikā tika konstatēts, ka tirdzniecībā ir pieejamas visu veidu sejas maskas, taču medicīnisko sejas masku pieejamība bija salīdzinoši mazāka. Īpaši plašs bija higiēnisko masku piedāvājums, tostarp tika piedāvātas dažādas auduma maskas, kuras izgatavojuši mājražotāji.

Pēc PTAC veiktā monitoringa par neatbilstošiem tika atzīti 49% pārbaudīto respiratoru un 22% higiēniskās maskas. Savukārt cenas sejas maskām šajā periodā nav pieaugušas, gluži pretēji - medicīnas maskām un higiēnas maskām cenas ir samazinājušās salīdzinājumā ar monitoringa sākumu.

PTAC secinājis, ja respiratoru vidējā cena monitoringa sākumā bija 5,85 eiro gabalā, tad maija beigās tā bija nokritusies līdz 5,28 eiro gabalā. Tāpat būtisks cenas samazinājums ir arī higiēnas maskām - no 2,75 eiro gabalā līdz 1,97 eiro gabalā un medicīnas maskām - no 1,20 eiro gabalā līdz 0,74 eiro gabalā.

PTAC aicina patērētājus arī turpmāk pirms dažādu preču - patēriņa preču, dezinfekcijas līdzekļu vai sejas masku iegādes salīdzināt to cenas dažādās tirdzniecības vietās un iegādāties sev izdevīgāko.