Akreditēta laboratorija uzņēmuma “ADDI Trading” Latvijai piegādātās sejas maskas atzīst par atbilstošām

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs no Beļģijas akreditētās zinātniskās pētniecības laboratorijas “Centexbel” saņēmis pirmos testēšanas rezultātus sejas aizsargmaskām, kuras aprīlī tika iepirktas no Singapūrā reģistrētā uzņēmuma “ADDI Trading PTE Ltd.”. Tie liecina, ka uzņēmuma piegādātās medicīniskās maskas (Type I), pilnībā atbilst to standartā EN14683 noteiktajām prasībām – gan attiecībā uz bakteriālās filtrācijas, gan elpojamības parametriem.

Jau ziņots, ka aprīļa pirmajā pusē, pārņemot līgumu no Nacionālā veselības dienesta, Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs iepirka vienreizlietojamās medicīnas maskas no Singapūrā reģistrēta uzņēmuma “ADDI Trading PTE Ltd.”. Šis līgums bija par 1 498 000 vienreizlietojamo medicīnas masku piegādi, un kopējā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa sasniedza 988 680 eiro.

Vienlaicīgi Latvijas publiskajā telpā izskanēja nepatiesa informācija, ka iepirktās maskas ir neatbilstošas, lai arī uzņēmuma pārstāvis jau tolaik apliecināja, ka medicīnisko masku piegāde Latvijai veikta atbilstoši pasūtījuma prasībām. Viņš portālam “Sargs.lv” norādīja, ka saskaņā ar piegādes līgumu “ADDI Trading” bija jāpiegādā medicīniskās maskas (Type I), kas atbilst EN14683 standartam, nevis ķirurģiskās maskas.

Piegādāto masku atbilstību standartam pēc piegādes sākotnēji apliecināja Veselības inspekcijas Medicīnas ierīču uzraudzības daļas pārstāvji, veicot piegādātās kravas pārbaudi. Veicot preču pieņemšanu, no Veselības inspekcijas puses tika pārbaudīti gan kravas dokumenti, gan sertifikāti, un neatbilstība pasūtījuma prasībām konstatēta netika.

“Sargs.lv” jau rakstīja, ka Covid-19 pasaules mēroga pandēmija dažu mēnešu laikā burtiski “pārkarsēja” individuālās aizsardzības līdzekļu tirgu. Augstā pieprasījuma dēļ apgrūtināta kļuva ne tikai to ražošana, bet arī piegādes, ievērojami auga cenas.

Kopš 2. aprīļa Latvijas valdība uzdeva Covid-19 izplatības ierobežošanai nepieciešamo individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu centralizētos iepirkumus valsts iestāžu vajadzībām veikt Aizsardzības ministrijai. Par šiem iepirkumiem atbildīgais ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, iepirkumus pārņemot no Nacionālā veselības dienesta. Savukārt Nacionālie bruņotie spēki sniedz loģistikas atbalstu, iegādātās preces nogādājot saņēmējiem atbilstoši prioritāro institūciju un to vajadzību sarakstā noteiktajam apjomam.

Tāpat ziņots, ka valdība pieņēma noteikumus, kuri paredz, ka arī pēc ārkārtējās situācijas beigām individuālo aizsarglīdzekļu iepirkumus visu valsts institūciju vajadzībām turpinās veikt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. Minētie noteikumi attiecināti uz vienreizlietojamo sejas ķirurģisko masku, respiratoru, cimdu, kombinezonu, halātu, bahilu un ķirurģisko cepurīšu iegādi. Turklāt individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču rezerves jāveido vismaz trīs mēnešiem.