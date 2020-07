Covid-19 antivielas pēc slimošanas asinīs saglabājas gaužām īsu laiku

Ķīnā veikta antivielu testēšanas pētījuma rezultāti atklāj, ka Covid-19 antivielas vairumā inficēto cilvēku asinīs stabili saglabājas gandrīz divus mēnešus pēc diagnozes noteikšanas un, iespējams, arī ilgāk. Pētījumā arī atklājās, ka antivielas nebija nosakāmas visiem, kas bija pakļauti vīrusa iedarbībai.

Pētnieki no Čongkingas Medicīnas universitātes Ķīnā salīdzināja 37 asimptomātisku Covid-19 pacientu imūno reakciju ar 37 simptomātisko Covid-19 pacientu imūno reakciju.

Pētījumā secināts, ka vairāk antivielu izstrādājas pacientiem ar smagāku slimības gaitu. Tie, kuriem slimība noritēja asimptomātiski, imūnā reakcija bija vājāka. Jau pēc dažiem mēnešiem koronavīrusu izslimojušie pacienti var zaudēt antivielas asinīs - olbaltumvielas, kas cīnās ar vīrusu un var novērst atkārtotu inficēšanos. Asimptomātiskajiem pacientiem organisms izstrādāja arī mazāku citokīnu līmeni.

Astoņu nedēļu laikā antivielu skaits samazinājies 81% asimptomātisko cilvēku, salīdzinot ar 62% simptomātisko pacientu. 40% cilvēku bez Covid-19 simptomiem antivielu līmenis samazinājies līdz nenosakāmam līmenim. Salīdzinājumam simptomātiskajiem pacientiem tik zemu antivielu līmenis nokrities 12,9% gadījumu.

Vairāki eksperti gan norāda, ka jaunie atklājumi nebūt nenozīmē, ka šie cilvēki noteikti var inficēties otrreiz, ņemot vērā, ka pat zems spēcīgu neitralizējošo antivielu līmenis asinīs joprojām var būt aizsargājošs.

Žurnālā "Nature Medicine" publicētā pētījuma rezultāti liek apšaubīt ideju par imunitātes pasu ieviešanu. Tāpat tā autori norāda, ka rezultāti norāda, ka doma piešķirt cilvēkiem, kuri ir atveseļojušies no infekcijas, kādu īpašu statusu, lai ļautu viņiem ceļot vai atgriezties darbā, jo viņi teorētiski ir pasargāti no atkārtotas inficēšanās, nav apsverama.

Pētījums, lai gan neliels, tomēr sniedz lielāku ieskatu tēmā, kas joprojām ir noslēpums vīrusa SARS-CoV-2 pētniekiem. Lai gan lielākajai daļai cilvēku, kas atveseļojušies no Covid-19, rodas antivielas, to precīzs apjoms un aizsardzības ilgums joprojām nav zināms. Pašlaik nav gūti pierādījumi, ka vienreiz Covid-19 izslimojis cilvēks ir pasargāts no atkārtotas inficēšanās, liecina Pasaules veselības organizācijas dati.