Vai no ķīmijterapijas var parādīties lipīgas ādas problēmas? Atbild speciālists

Atbild Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Latvijas Onkoloģijas centrs onkoloģe ķīmijterapeite Svetlana Kašperova:

“Ārstējot dažādu lokalizāciju audzējus, pacientiem bieži ir vērojamas blaknes, arī tādas, kas skar ādu.

Ādas reakcijas var izpausties dažādi:

niezoša āda;

aknei līdzīgi izsitumi uz sejas, kakla un krūtīm;

sāpīgums un savilkuma sajūta sejā, kaklā, galvas un krūšu apvidū;

ādas plīsumi;

izmaiņas matu tekstūrā, kā arī skropstu un uzacu lokošanās;

sejas, kakla un galvas ādas sausums un lobīšanās;

infekcija ādā ap nagu;

nagu trauslums, nagu vaļīgums naga gultnē;

čūlas degunā un mutē vai ap degunu un muti.

Varu sniegt dažus ieteikumus. Ja rodas ādas sausums, seju un kakla ādu ieteicams mazgāt siltā ūdenī (32-35°C). Jālieto maigas ziepes, mazgāšanās eļļu vai mazgāšanās želeju, kas nesatur smaržvielas un spirtu. Var izmantot mitrinošu ķermeņa krēmu, īpaši uz rokām un kājām. Runājot par matiem, noteikti vajadzētu izvairīties no to krāsošanas. Ja no ķīmijterapijas parādījusies ādas nieze, var izmantot krēmus ar mentolu, lietot prethistamīna līdzekļus (vienīgi jāņem vērā, ka dažas no šīm zālēm var izraisīt miegainību. Ja būs nepieciešams, ārstējošais ārsts nozīmēs lokāli lietojamus krēmus, ziedus, losjonus, kas satur kortikosteroīdus, un/vai antibakteriālus krēmus vai ziedes.

Ja rodas mutes gļotādas iekaisums, mute vairākas reizes dienā jāskalo ar stipru kumelīšu tēju vai ūdeni. Mutes dobumu drīkst skalot arī ar benzidamīna hidrohlorīdu (Benzydamini hydrochloridum) saturošiem līdzekļiem.

Atbildot uz otru jautājuma daļu par to, vai izsitumi nav lipīgi, teikšu īsi –nav. Gribu uzsvērt arī to, ka ādas problēmas onkoloģijas pacientiem nav nāvīgas – tās ir pietiekami viegli koriģējamas, vienkārši vajag zināt, kā to pareizi darīt, tāpēc jākonsultējas ar ārstu.”