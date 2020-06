Vai profilakses nolūkos ir ieteicams skalot ausis? Atbild speciālists

"Gribēju vaicāt – vai manā situācijā vajadzētu iegādāties šādu preparātu un profilakses nolūkā ar to izskalot ausis? It kā ar dzirdi man viss ir kārtībā un nav par ko sūdzēties."

Atbild "LOR Klīnika" otolaringoloģe Elza Rāte:

“Vislabākais veids, kā tikt vaļā no sēra korķiem, ir vērsties pie speciālista. Pat tiem, kuriem ir problēmas ar pastiprinātu sēra veidošanos ausī, es neieteiktu pašiem mājas apstākļos veikt sēra evakuāciju (vienalga, ar kādiem preparātiem vai ierīcēm to dara). Sērs auss ejām ir vajadzīgs, jo tas aizsargā to ādu. Tāpēc pastiprināta sēra evakuācija no ausīm un ausu „tīrīšana” var būt ar pretēju efektu.

Ja rodas bažas par to, ka veidojas auss sēra korķis, kā arī tiem pacientiem, kuriem ir nosliece uz sēra korķu veidošanos, īpaši pirms peldēšanās sezonas sākumā, būtu jāvēršas pie otolaringologa, lai nepieciešamības gadījumā veiktu auss eju kopšanu, kā arī dzirdes pārbaudi."