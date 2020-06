Austrumu slimnīcā 2020.gadā līdz šim 364 pacientiem noņemtas ērces, kamēr 280 šī pakalpojuma saņemšanai griezušies LIC. Šis kopskaits veido 24,8% no pērn kopumā noņemto ērču skaita. 2019.gadā LIC uzņemšanas nodaļā pacientiem noņemtas kopumā 1463 ērces.

Šogad saslimšana ar ērču encefalītu līdz šim konstatēta vienam LIC pacientam, kamēr pērn ārstniecības iestādē inficēšanās konstatēta 78 iedzīvotājiem. Turklāt 2019.gadā 32 LIC pacientiem noteikta ērlihioze, bet 27 - Laimas slimība.

Vadoties pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informācijas, ērlihiozi izraisa ērces pārnēsāts mikroorganisms ērlihija. Daudzos gadījumos ērlihioze var noritēt vieglā formā, asimptomātiski un pāriet pati no sevis. Šai slimībai iespējami arī gripai līdzīgi simptomi - drudzis, galvassāpes un sāpes ķermenī, bet smagākos gadījumos arī nopietnākas sūdzības.

Minēto simptomu gadījumā SPKC mudina nekavējoties vērsties pie ārsta. Ērlihiozi ārstē ar antibiotikām, tomēr pret šo slimību nav iespējama vakcinācija.

Šī gada laikā LIC laboratorijā izmeklētas arī 352 ērces uz Laima boreliozi. No visām izmeklētajām ērcēm 75 jeb 21,30% bijušas inficētas ar Laima boreliozi.

SPKC informē, ka Latvijā ik gadus ar Laimas boreliozi saslimst no 200 līdz 600 iedzīvotājiem. Ērču izpētes rezultāti liecina, ka vidēji no 20 līdz 40% ērču ir inficētas ar borēlijām. Atšķirībā no ērču encefalīta, kad vīruss tiek ievadīts tieši asinīs, borēlijas no piesūkšanās vietas izplatās cilvēka organismā pēc vairākām diennaktīm.

Izplatītākais Laimas boreliozes simptoms ir ādas apsārtums, kas parādās ērces piesūkšanās vietā pēc vienas līdz četrām nedēļām. Apsārtums izplatās trīs līdz piecu centimetru diametrā un pēc kāda laika pazūd.

Retāk parādās simptomi, kas liecina, ka skarta nervu sistēma, locītavas un, atsevišķos gadījumos, arī sirds. Šie simptomi ir zīme, ka borēlijas izplatījušās tālāk par ērces koduma vietu. Nervu sistēmas traucējumu simptomi var parādīties pāris nedēļas vai mēnesi pēc ērces piesūkšanās.

Nervu sistēmas traucējumi var izpausties kā nogurums, galvas sāpes, nelabums, svara zudums, neliela temperatūra vai sāpes roku un kāju locītavās, pakausī vai mugurā. Pieaugušajiem iespējama daļēja sejas paralīze.

Vairākus gadus pēc inficēšanās var parādīties arī ādas bojājumi sarkanzilu laukumu veidā, kas līdzinās veciem apsaldējumiem. Šie ādas bojājumi visbiežāk sastopami uz rokām un kājām un to skartajās vietās iespējamas trulas sāpes vai nejūtīgums.

Vadoties pēc SPKC rekomendācijām, piesūkusies ērce jānoņem, cik iespējams, ātri un tas jāveic ļoti uzmanīgi, jo, saspiežot ērces ķermeni, koduma brūcē var iekļūt tās iekšējais saturs un palielinās iespēja saslimt ar kādu no ērču pārnestajām slimībām.

Pirms ērces izvilkšanas jādezinficē vietu, kur tā piesūkusies. Ērces izvilkšanai jāizmanto smailu pinceti, ar ko satver ērces snuķīti pēc iespējas tuvāk ādai un lēni, ar apļveida kustību izvelk ārā. Ja nav pieejama pincete, ap ērces snuķīti apsien stipru diegu un, velkot aiz diega galiem, izņem ērci. Pēc ērces izņemšanas koduma brūci dezinficē un rokas nomazgā ar ūdeni un ziepēm.

Vienu mēnesi pēc ērces piesūkšanās būtu jālieto vairāk vitamīnu, labāk dabiskā veidā, kā arī vairāk šķidrumu, jāizvairās no saaukstēšanās, pārmērīgās sauļošanās, alkohola lietošanas un intensīvas fiziskas slodzes.

Detalizētu ieteikumu saņemšanai, kā arī gadījumā, ja parādās slimības simptomi, nepieciešams vērsties pie ārsta.