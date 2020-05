Trīs zelta padomi darbaprieka noturēšanai, strādājot no mājām

Uzņēmums "TietoEVRY" jau vairākus gadus ļoti nopietni pieiet tam, lai laikus novērstu darbinieku izdegšanu un mudina darbiniekus vērsties pēc palīdzības brīžos, kad tie piedzīvo emocionālu spriedzi.

Labā prakse, ko citi uzņēmumi var pārņemt no “TietoEVRY” ir viens no progresīvākajiem risinājumiem darbinieku mentālās veselības jomā – apmaksātas psihologa konsultācijas. Šogad pirmo reizi tiek nodrošinātas arī apmaksātas psihiatra konsultācijas. Savukārt pielāgojoties ārkārtas stāvoklim, darbinieki konsultācijas var apmeklēt attālināti.

Iespējams, ka būtiska sabiedrības daļa ārkārtas stāvokļa laikā būs sapratuši, ka emocionālo stabilitāti viņiem palīdz noturēt arī darbs no mājām. Nav vairs nepieciešams pavadīt laiku ceļā uz un no darba, tādējādi to veltot saviem mīļajiem vai savas labsajūtas uzlabošanai. Nenoliedzami, ka uzņēmumos daudz arī tiek diskutēts, vai darbs no mājām norit tikpat produktīvi, kā birojā.



“TietoEVRY” darbinieki iekšējā aptaujā norādīja, ka salīdzinājumā ar darbu no biroja, vairums atzīst, ka produktivitāti darbs no mājām nav ietekmējis. Turklāt vērtējot darba slodzi, salīdzinājumā ar darbu no biroja, vairākums norādīja, ka jūtas tikpat noslogoti. Kā lielākos izaicinājumus ar kuriem jāsaskaras, strādājot mājām, darbinieki norādīja:

1) birojā ātrs un stabils internets ir pašsaprotams, bet mājās to ne vienmēr izdodas nodrošināt, kā arī citas tehniskas lietas, kuras vienkāršāk atrisināt esot uz vietas birojā;

2) darbam mājās apstākļos bieži vien nav pieejamas ergonomiskas mēbeles (krēsls, augstumā regulējams galds, utml), kas mēdz izraisīt muguras sāpes;

3) darba no mājām apvienošana ar bērnu pieskatīšanu un skološanu, mājas darbu organizēšanu;

4) daudz sanāksmes tiešsaistē, kas esot birojā ir īsa saruna pie kafijas tases, bet tagad aizņem pārāk daudz laika, ir maz pārtraukumu, kas var novest pie pārlieku lielas slodzes, turklāt birojā ir telpas un aprīkojums, kas paredzētas arī atpūtai, piemēram, masāžas krēsls.

Lai nenonāktu līdz pārstrādāšanās stāvoklim, “TietoEVRY” iesaka pieturēties pie trīs zelta padomiemdarbaprieka noturēšanai, strādājot no mājām:

1. Pārrunā un vienojies ar kolēģiem par konkrētiem laikiem vai dienām, kad netiek plānotas tikšanās, lai varētu veltīt šo laiku pilnvērtīgai strādāšanai;

2. Norādi savā kalendārā konkrētu laiku kā aizņemtu, lai koncentrētos kādam svarīgam darbam. Ieteicams ieplānot kalendārā arī laiku pusdienām vai pastaigām;

3. Paturi prātā, ka, saņemot ielūgumu uz tikšanos, ir divas iespējas - to akceptēt vai noraidīt. Ja kolēģis aicina uz tikšanos laikā, kad ir ieplānots veikt citu svarīgu darbu, tad, pieklājīgi paskaidrojot, tikšanos var noraidīt un piedāvāt sarunai citu brīvo laiku, ja vien tā nav steidzama.

Maijs ir garīgās veselības un labsajūtas izpratnes mēnesis, kura laikā ikviens tiek aicināts ievērot saprātīgu ikdienas darba slodzi, pievēršot uzmanību pāris vienkāršām lietām, kas var noturēt darbaprieku. Svarīgi apzināties, ka jebkura mūsu veiktā darbība tā vai citādi ietekmē mūsu pašsajūtu, un sevis sakārtošana sākas ar tik vienkāršu darbību veikšanu, kā regulārām pusdienām, pastaigām svaigā gaisā un apzinātu darba kalendāra plānošanu.