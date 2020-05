Teju visas ar Covid-19 saistītās nāves iestājušās stacionārā.

No visiem mirušajiem visvairāk, proti, astoņi bijuši vecumā virs 80 gadiem, septiņi - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, seši - 70 līdz 79 gadus veci, bet viens - 60 līdz 69 gadus vecs.

Kā ziņots, līdz šim no Covid-19 Latvijā atveseļojušies 69% sasirgušo jeb 712 no kopumā 1030 reģistrētajiem inficētajiem. Kopumā Latvijā veikti 96 366 Covid-19 izmeklējumi, no tiem 1,1% bijis pozitīvs.

Pēdējās diennakts laikā slimnīcā ievietoti jeb stacionēti trīs Covid-19 slimnieki, kamēr kopumā stacionāros ārstējas 25 pacienti, no kuriem 23 ir ar vidēji smagu, bet divi - ar smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 136 Covid-19 pacienti.