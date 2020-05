''Veselības centrs 4'' filiāļu un grupas uzņēmumu dermatologi Latvijas Eiromelanomas akcijā šogad piedalās jau 12. reizi un veic ādas veidojumu diagnostiku jeb optisko dermatoskopiju bez maksas atsevišķām iedzīvotāju grupām - pensionāriem, maznodrošinātām personām un 1. grupas invalīdiem. Visiem iedzīvotājiem dzimumzīmju pārbaudes šajā nedēļā pieejamas par samazinātu cenu – 15 eiro. Katrs skrīninga izmeklējuma pacients saņem ārsta rekomendācijas par tālāko ārstēšanas gaitu – nepieciešamajām konsultācijām, papildu pārbaudēm vai ieteicamajām procedūrām.

Ādas veidojumu diagnostiku iespējams veikt vairākās “Veselības centrs 4” klīnikās: “Dermatoloģijas klīnika”; Estētiskās medicīnas klīnika ''4. Dimensija''; “Capital Clinic Riga”; “Anti-Aging Institute”; “Juglas klīnika”; Medicīnas centrs ''Spice'', “Baltijas Vēnu klīnika”, Daudzprofilu medicīnas centrs “Veselības centrs 4” K. Barona ielā 117. Lai pieteiktos uz izmeklējumiem, iepriekš jāpierakstās, zvanot uz izvēlēto klīniku. Informējam, ka vietu skaits ir ierobežots.

Ādas ļaundabīgie audzēji, ieskaitot ādas melanomu, ir visbiežāk sastopamie ļaundabīgie audzēji Latvijā. Melanoma ir nopietna ļaundabība ādas slimība, un tā attīstās no šūnām - melanocītiem. Riskam saslimt ar melanomu visvairāk pakļauti gaišas ādas cilvēki, ja bijuši bieži saules apdegumi, īpaši bērnībā, cilvēki ar lielu skaitu dzimumzīmju, samērā liela izmēra dzimumzīmēm ar neregulārām robežām, nelīdzenu virsmu, kā arī tie, kuru radiniekiem ir konstatēta šī slimība. Liels melanomas risks ir arī tiem, kuri slimojuši ar citu ādas audzēju- bazaliomu vai plakanšūnu vēzi.Tāpat risks saslimt ar melanomu ir tiem, kuri pārmērīgi sauļojas vai apmeklē solāriju.

Par pārmērīgas sauļošanās risku veselības aprūpes speciālisti brīdina nepārtraukti. Diemžēl ik gadu melanomas un citu ļaundabīgu ādas audzēju diagnožu skaits pieaug, visbiežāk slimo cilvēki vecumā no 40 līdz 60 gadiem, bet arvien vairāk saslimst gados jauni cilvēki. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informācija liecina, ka 2018. gadā no ādas vēža miruši 124 cilvēki (76 – no ļaundabīgas melanomas, 48 – no citiem ļaundabīgiem ādas audzējiem). Šobrīd Latvijā ir aptuveni 2000 melanomas pacientu, bet ik gadu ap 200 cilvēku ar šo diagnozi sastopas pirmo reizi.

“Melanomas attīstība ne vienmēr ir paredzama un prognozējama, tomēr ir zināmi tās ietekmējoši faktori, kur ģenētiski pārliecinoša nozīme ir tikai 10% gadījumu, 90% kā viens no ierosinātājiemesliem ir ilgstošs saules vai cits UV satrojums. UVA un UVB stari izraisa tiešu un netiešu šūnu DNS bojājumu. Jāņem vērā arī ātri augošās melanomas, kas jau 3-4 mēnešu laikā ir sasniegušas bīstami lielus izmērus, un lēni augošās melanomas, kas ādas virsmā attīstās gadiem ilgi, līdz tiek atklātas. Bet nedrīkst aizmirst, ka melanoma var attīstīties jebkurā ādas vietā, ne tikai saulei pakļautā”, saka “Veselības centrs 4” dermatoloģe, “Dermatoloģijas klīnika” metodiskā vadītāja Linda Kapteine-Veita. Ārste uzsver: “Vēl joprojām agrīna melanomas diagnostika būtiski palielina pacientu dzīvildzi. Galvenā metode melanomas agrīnajā diagnostikā ir ādas vizuāla apskate kombinācijā ar dermatoskopiju. Dermatoskopija ir neinvazīva metode, kad ar speciālu aparātu, izmantojot polarizēto un nepolarizēto gaismu, ir iespējams apskatīt veidojuma struktūru desmitkārtīgā, pat simtkārtīgā palielinājumā. Augstāka efektivitāte melanomas diagnostikā, izmantojot dermatoskopiju, ir pieredzējušam speciālistam, salīdzinot ar nepieredzējušu speciālistu.”

“Veselības centrs 4” melanomas modrības mēneša laikā sadarbojas ar biedrību “Soli pretim melanomai”, un viena no tās dibinātājām Sondra Zaļupe aicina ikvienu atcerēties par UV staru kaitīgo iedarbību un veikt bezmaksas ādas veidojumu pārbaudi, ko kampaņas laikā piedāvā arī “Veselības centra 4” filiāles un grupas uzņēmumi.

Klīniku kontaktinformācija:

