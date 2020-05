Speciālisti norāda uz ilgu Covid-19 testu veikšanu

Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs stāstīja, ka Latvijas Infektoloģijas centrā (LIC) testi tiek veikti ātri, taču rezultātus no "Centrālās laboratorijas" nācies gaidīt pat trīs līdz četras dienas. Šādos gadījumos gan pacienti, gan darbinieki, nezinot rezultātu, kļūst neapmierināti.

Saeimas komisijas priekšsēdētājs Andris Skride (AP) norādīja, ka iepriekš par ilgu testu veikšanas laiku ziņas saņemtas arī no citām iestādēm, un par to informēta arī Veselības ministrija (VM). Arī Latvijas Ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece piekrita, ka šāda problēma pastāv, un par to informējuši ģimenes ārsti.

VM Ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Sanita Janka sēdē norādīja, ka testu veikšana tiek sadalīta starp laboratorijām atkarībā no to kapacitātes. Taču tuvākajā laikā arī reģionos būs iespējams veikt ātros molekulāri bioloģiskos testus. Viņa piekrita, ka gadījumos, kad pacientam nepieciešama neatliekamā ķirurģiskā iejaukšanās, rezultāts jāzina pēc iespējas ātrāk.

Arī Daugavpils slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs norādīja, ka iestāde sadarbojas gan ar LIC references laboratoriju, gan "Centrālo laboratoriju". Uz LIC ar slimnīcas transportu lielākoties tiek nogādāti darbinieku testi. Vienlaikus Semjons norādīja, ka bijuši gadījumi, kad ārsti, kas ierodas uz Daugavpili, piemēram, operāciju veikšanai, no citām iestādēm, nepiekrīt medicīnas māšu aicinājumam veikt analīzes uz Covid-19.

Jau ziņots, ka valdība atbalstīja iespēju Latvijā sākt izmantot ātros molekulāri bioloģiskos jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 testus. VM preses sekretāre Anna Strapcāne norādīja, ka tas dos iespēju analīžu rezultātus saņemt slimnīcām īsākā laikā, piemēram, ja pacientam nepieciešams veikt steidzamu operāciju.

Pēc viņas sacītā, Latvijā laboratorijās patlaban izmanto Covid-19 testus, kuriem laboratorijas testēšanas process aizņem no trīs līdz sešām stundām. No šiem testiem nav plānots atteikties un tos izmantos arī turpmāk, tomēr patlaban ir rasta iespēja Latvijā izmantot arī testus, kur testēšanas process aizņems 45 minūtes.

Strapcāne apgalvoja, ka izmantotā tehnoloģija ir vienāda, bet saīsināts ir pats process, kur krietni mazākā mērā ir jāiesaistās laboratorijas darbiniekiem - analīžu parauga pārbaude notiek automatizēti. Vienlaikus šie testi ir uzticami un nav pamata šaubīties par iegūtajiem rezultātiem. Pēc šīs metodes testus veic vairākās valstīs, tostarp Igaunijā. Turklāt šāda veida testus izmanto arī pie citām saslimšanām, piemēram, lai ātri noteiktu tuberkulozes vai gripas izraisītājus.