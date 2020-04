Pēc aicinājumiem ziedot asinis donoru skaits ir pieaudzis par aptuveni 40%

Viņa norādīja, ka, pateicoties donoru atsaucībai ir nodrošināts slimnīcu pieprasījums, kas ļauj veikt nepārtrauktu medicīnas aprūpi visiem pacientiem, kuriem nepieciešama asins pārliešana. Ņemot vērā to, ka katram asins komponentam ir savs dzīves ilgums - trombocītu derīguma termiņš ir piecas dienas, eritrocītu masai - 35 dienas, tieši tādēļ donori ir ļoti gaidīti katru dienu.

Tuvojoties svētku brīvdienām, VADC vērš uzmanību, ka tieši brīvajās dienās notiek dažādi negadījumi, kā arī slimnīcās nepārtraukti tiek sniegta palīdzība pacientiem, kuriem asins pārliešana nepieciešama regulāri. Tādēļ arī pēc svētkiem tiek gaidīti visi asins donori, kuri jūtas labi un ir pārliecināti par savu veselības stāvokli. Svētku brīvdienās no 1.maija līdz 5.maijam donoru pieņemšanas vietas nestrādās.

Pēc brīvdienām asinis iespējams ziedot VADC Sēlpils ielā 9, Donoru pieņemšanas vietā Merķeļa ielā 11 un "Gaiļezers", VADC Latgales filiālē, Asins sagatavošanas nodaļās visā Latvijā un specializētā autobusa izbraukumos.

5.maijā no plkst.10 līdz 14 asinis varēs ziedot Doles Tautas namā, 6.maijā no plkst.10 līdz 14 Jelgavas novada pašvaldības telpās, Jelgavā, Pasta ielā 37. VADC lūdz donorus iepriekš pierakstīties, zvanot uz tālruni 29 475 216.

Specializētais VADC autobuss 5.maijā no plkst.9 līdz 14 būs sastopams pie Jēkabpils Reģionālās slimnīcas, 6.maijā no plkst.9 līdz 14 - pie Madonas slimnīcas, 7.maijā no plkst.10 līdz 14 - pie tirdzniecības centra "Domina", 8.maijā no plkst.10 līdz 14 - pie tirdzniecības centra "Mols".

Specializētā autobusa izbraukumiem VADC aicina donorus aktīvāk izmantot iepriekšējā pieraksta iespējas VADC mājaslapā.

Bergmane uzsver, ka visās donoru pieņemšanas vietās tiek ievēroti pastiprināti piesardzības pasākumi, lai garantētu drošu vidi. VADC prioritāte ikdienā un it īpaši šajā periodā ir rūpēties gan par VADC personāla, gan donoru drošību, kā arī nodrošināt drošus asins komponentus slimnīcām.

Jaunāko informāciju par asins ziedošanu un izbraukumiem var atrast vietnē "www.donors.lv" un sociālo tīklu kontos. VADC bezmaksas uzziņu tālrunis ir 80 000 003.

Pagājušajā nedēļā ārstniecības iestāžu pieprasījums pēc asins komponentiem pieauga, sasniedzot apjomu, kāds bija pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, savukārt donoru skaits bija sarucis uz pusi.

Bergmane skaidroja, ka kopš 11.marta valstī ir atcelti daudzi ierastie VADC izbraukumi, kuri bija plānoti izglītības iestādēs, uzņēmumos, pašvaldībās un citās publiskās vietās.