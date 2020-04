Svarīgākais šobrīd ir neapstāties. Palīdzēsim mazajam Artim turpināt ārstēšanos, lai sāpes pārietu

Blondās matu cirtas dara Arti līdzīgu eņģelim, bet, kad vecāki ieģērbj dēlēnu ar zvaigznītēm rotātā zilā pidžamā, viņš izskatās kā īsts mazais princis.

Artis ir mīlēts un ļoti gaidīts mazulis. Taču jau kopš dzimšanas viņam ir vesels kopums smagu diagnožu. Kamēr zēns vēl ir mazs, var paspēt daudz ko paveikt un izmainīt uz labo pusi. Lai to izdarītu, ir nepieciešami nepārtraukti ārstniecības un rehabilitācijas kursi, kas prasa daudz spēka un līdzekļu. Uzreiz pēc ārkārtas situācijas atcelšanas Arti ar mammu gaida Beļģijas klīnikā ABR Belgium (Advanced Biomechanical Rehabilitation), kur pēc individuāli izstrādātas programmas viņam ir jāiziet ļoti svarīgs ārstēšanās un rehabilitācijas kurss.

Mazais Artis

Labdarības fonds BeOpen ir atvēris ziedojumu kontu Arta Krūmiņa atbalstam. Piezvanot pa ziedojumu tālruni 9 000 63 84 (maksa par zvanu 1,42 EUR), jūs palīdzēsiet Artim Krūmiņam apmaksāt ārstēšanās kursu.

Labdarības fonds BeOpen Reģistrācijas numurs: 50008218201 Konta numurs: LV59 CBBR 1123 2155 000 10 Maksājuma mērķis: Zaļā lampa, palīdzība Artim Krūmiņam

Kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi?

Bērnu ar attīstības traucējumiem ārstēšana ir ļoti sarežģīta un prasa īpašu pieeju. Šeit nav tipveida recepšu vai rekomendāciju. Konsultējoties ar ārstiem, Arta māmiņa ir paveikusi milzīgu pētniecisko darbu, lai atrastu metodi, kas spētu efektīvi palīdzēt tieši viņas dēla gadījumā. Pagājušajā gadā, pateicoties atsaucīgu cilvēku atbalstam, ģimenei izdevās apmaksāt Artim ABR terapijas kursu, un tās rezultāti izrādījās pat labāki, nekā speciālisti un vecāki bija gaidījuši. Šīs terapijas īpašais ieguvums ir tas, ka tās rezultāti nepazūd – viss sasniegtais kalpo par pamatu nākamajam solim. Un tāpēc ir tik svarīgi iesākto turpināt.

Mazais Artis

Lai noturētu galviņu, aizsniegtu rotaļlietu, Artim vajadzēja milzu piepūli, muskuļu sasprindzinājumu, līdz ar to zēns ātri nogura, sekoja muskuļu krampji, sāpes, un viņš negribēja vairs neko darīt: raudāja, pārdzīvoja, ka nekas neizdodas. ABR terapija palīdz stiprināt fascijas (saistaudus, kas ir izvijušies par visu ķermeni kā smalks tīkls un notur mūsu kaulus, muskuļus un orgānus savās vietās). Terapijas laikā ir stiprināti Artīša kakla un muguras saistaudi, līdz ar to viņa ķermenis ir kļuvis stingrāks, galviņas un muguras noturēšana no viņa neprasa tik milzīgu piepūli, līdz ar to viņš to dara biežāk.

Turpinot strādāt ar ABR, viņa ķermenītis kļūs stingrāks, un viņam būs vieglāk ar mūsu fizioterapeitu palīdzību iemācīties dzīvei svarīgas kustības, piemēram, velšanos, sēdēšanu, skatiena fokusēšanu, priekšmetu ieraudzīšanu un satveršanu. Taču galvenais progresa nosacījums ir regularitāte un nepārtrauktība. Tāpēc māmiņai nepieciešama mūsu palīdzība, lai apmaksātu mazajam Artim atkārtotu ārstēšanās kursu.

“Katrs terapijas kurss veicina to, ka nākotnē manam dēlam būs mazāk sāpju un ciešanu,” saka māmiņa. “Konsekventi darbojoties pēc individuāla plāna, mēs varam izlabot ķermeņa deformācijas, kā arī izvairīties no sāpīgām operācijām un citu slimību saasināšanās.”

Eņģeļu sūtījums

Arta māmiņa Indra uzskata, ka Dievam uz viņas dēlēnu ir īpaši plāni. Dzīves sākumā Artis ilgu laiku gulēja inkubatorā Bērnu slimnīcā. Kādu rītu māmiņa ieraudzīja uz inkubatora vāka mazu no kristāla pērlītēm darinātu eņģelīti, kurš turēja rociņās lapiņu ar novēlējumu: "Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens." Izrādījās, ka eņģelīti pie inkubatora bija piestiprinājusi Bērnu slimnīcas kapelāne. Kopš tā brīža Indra šīs 91.psalma rindas uztver kā solījumu, kuru Dievs devis viņas dēlēnam – atsūtīt eņģeļus, kas viņam palīdzēs. Māmiņa ir pārliecināta, ka debesis patiešām sūta mazulim cilvēkus, kas kļūst par viņa eņģeļiem – mammu, tēti, radiniekus, ģimenes draugus, ārstus… “Visi labie cilvēki, kas jūt mums līdzi, visi, kas atsaucās uz manu lūgumu pēc palīdzības, kad vajadzēja apmaksāt ārstēšanos, arī viņi ir mūsu sargeņģeļi,” uzskata Indra.

Mazais Artis ar mammu

Māmiņai šī mīlestības enerģija ir milzīga vērtība. Viņa ar pateicību atceras, kā brīžos, kad praktiski bija zudušas jebkādas cerības, baznīcā, kuru apmeklē bērna krustmāte, par reanimācijā gulošo mazo Arti aizlūdza visa draudze. Pat nepazīstami cilvēki, uzzinot par slimo mazuli, sūtīja viņam uz slimnīcu aizkustinošas dāvaniņas – rotaļlietas, zeķītes un citus jaukus sīkumus, apliecinot savu uzmanību un atbalstu. Indra līdz šim kā talismanu saudzīgi glabā mazu lācīti ar sirsniņu. Artim piemīt unikāla spēja raisīt cilvēkos līdzjūtību un gaišas jūtas. “Es vispār uzskatu, ka visi īpašie bērni ir mīlestības apustuļi,” saka Indra.

Gada rezultāti

Māmiņa rāda mums fotogrāfijas – “pirms” un “pēc”. Pirmajās redzamais mazulis bija vājš, ļoti bezpalīdzīgs, savukārt pēc terapijas kursa Artis jau spēj noturēt muguru un galviņu. Pārmaiņas ir pārsteidzošas.

Indra lūdz nodot milzīgu pateicību visiem, kas pagājušajā gadā palīdzēja Artim apmaksāt ārstēšanās kursu. Kopš pērnā gada maija zēnam nav bijusi neviena krampju lēkme – māmiņai tā ir neaprakstāma laime. Artis ir sācis ievērojami labāk justies, viņam ir parādījušies spēki un enerģija, mazinājušās sāpes. Milzīgs nopelns šajā ir gan mūsu ārstiem, gan ārzemju speciālistiem – Anu Mae no Igaunijas, Judītei Saimonai no Nīderlandes, Angelinai Vlasenko no Krievijas. Māmiņa ir pārliecināta, ka bērnu ar ierobežotām iespējām ir jāmācās uztvert kā bērnu ar slēptām iespējām.

Artis ir ļoti maigs un mīlīgs bērns, visvairāk par visu viņam patīk, kad viņu apskauj, piespiež sev klāt, nēsā uz rokām, tur klēpī, dzied dziesmiņas un sit plaukstiņas. Artis ļoti mīl, kad visa ģimene pulcējas kopā vai ciemos atnāk ģimenes draugi – laimei viņam pietiek vienkārši vērot, kā citi bērni spēlējas vai pieaugušie sēž un runājas pie galda.

Mazais Artis ar auklīti Klintu

Karantīnas mācība

“Tāpat kā citām īpašo bērnu māmiņām, mana dzīve sastāv no neskaitāmiem izaicinājumiem”, stāsta Indra. “Šodienas situācija man kārtējo reizi ļauj pamanīt un sajust, cik ļoti svarīgas ir šķietami pašsaprotamas lietas – veselība, spēja elpot, iespēja satikties un pieskarties viens otram, būt kopā ar saviem tuvajiem. Ir ļoti svarīgi novērtēt un būt pateicīgiem par to.”

Māmiņas sapnis

“Es lieliski apzinos, ka esmu emocionālās izdegšanas riska grupā. Vienreiz es jau piedzīvoju psiholoģisku izdegšanu. Es negribu, lai tas atkārtotos. Es saprotu, ka Artim ir vajadzīga vesela, sirsnīga mamma un skaidru prātu – arī ilgtermiņā! Tāpēc man ir jārūpējas par savu emocionālo un fizisko veselību. Tāpēc es nekautrējos lūgt palīdzību un ar pateicību to pieņemu. Un, kad man ir tāda iespēja, es apmeklēju atbalsta grupas īpašu bērnu vecākiem.

Esmu laimīga, kad izdodas palasīt kādu grāmatu vai nedaudz paadīt. Kādam tās šķiet pašsaprotamas lietas, taču man, tāpat kā citiem īpašo bērnu vecākiem, veltīt mirkli sev ir milzīga laime un izaicinājums.

Protams, es sapņoju, lai Artis būtu laimīgs, apmierināts ar savu dzīvi un varētu pats par sevi parūpēties. Lai to panāktu, mums ir jāiegulda milzu darbs, laiks un līdzekļi.

Kam nepieciešami līdzekļi

Divi ārstnieciskās terapijas kursi klīnikā ABR Belgium (Advanced Biomechanical Rehabilitation).

Klīnika tiek veikta precīza bērna aktuālā biomehāniskā statusa testēšana, kā arī struktūras deformāciju izpēte. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, tiek izstrādāta individuāla rehabilitācijas programma nākamajam periodam. Vecākiem tiek nodrošināta apmācības ABR kursos, kas ietver sevī lekcijas un praktiskās nodarbības. ABR metode ir ļoti populāra, jo tā ir maiga, nevardarbīga un sniedz pozitīvus rezultātus visos, pat vissmagākajos gadījumos. Regulāri pielietojot šo metodi, bērna stāvoklis ievērojami uzlabojas.

Divu kursu kopējās izmaksas ir 5450 eiro.

