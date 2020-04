Imunoloģe Nataļja Kurjāne: "Cilvēka organismam ir maza iespēja izveidot specifisku imunitāti pret vīrusiem"

Katram cilvēkam ir savas imūnsistēmas īpatnības, no kurām daļa ir ģenētiski nosacīta, bet daļa atkarīga no citiem faktoriem, kur viens no tādiem faktoriem ir cilvēka vecums. Bērnam līdz skolas vecumam imūnsistēma vēl nav labi attīstīta, tāpēc arī bieži novērojama uzņēmība pret dažādām infekcijām.

Vīrusiem piemīt vislielākā struktūras mainība, līdz ar to cilvēka organismam ir maza iespēja izveidot specifisku imunitāti pret tiem.

Visas imūnās reakcijas sākas ar tā dēvēto nespecifisko imunitāti, kura pirmā reaģē uz jebkuru antigēnu, kas nonācis organismā. Un tieši no šīs imunitātes daļas stāvokļa ir atkarīgs, cik bieži mēs slimojam ar vīrusu infekcijām, ko tautā sauc par saaukstēšanām. Šobrīd, pavasarī, gribētu pievērst uzmanību uztura vielām imunitātes stiprināšanai.

Nav neviena vitamīna, kurš nepiedalītos imūnās sistēmas darbībā. Tomēr, no imunoloģiskā viedokļa, ir daži vitamīni un mikroelementi, kuru svarīgā nozīme ir pierādīta daudzos pētījumos. Tie ir D, C, A un E vitamīni, kā arī B6, B12 un folijskābe, un tādi mikroelementi kā cinks, selēns un dzelzs.

Visi minētie vitamīni un mikroelementi regulē imūnās reakcijas un apgādā šūnas ar enerģiju. Visi zina, ka ziemas laikā Latvijas iedzīvotājiem trūkst D vitamīna, tas ir saistīts ar saules gaismas trūkumu gada tumšākajā periodā. Tādēļ vērtīgi, veicot analīzes un konsultējoties ar ģimenes ārstu, parūpēties par to, lai D vitamīns būtu atbilstošā daudzumā. Tas ir jo īpaši svarīgi tieši bērniem, jo ietekmē augšanas procesu. Tāpat var pārbaudīt vitamīna B12, dzelzs, folijskābes līmeni asinīs, ja tas ir nepieciešams. Piemēram, ja jūsu bērns nepietiekoši ēd sarkanās gaļas produktus vai olas - varbūt tie viņam negaršo, vai jūsu ģimenes pieradumu dēļ (sarkanā gaļa tomēr nav tik populāra mūsdienās, piemēram, salīdzinot ar putnu gaļu, kurā nav pietiekoši daudz šo vitamīnu vai mikroelementu), kas nosaka ēdienkarti. Tam visam būtu jāliek aizdomāties par to, vai viss tas, kas nepieciešams jūsu bērna imunitātei, tiek pietiekami uzņemts dabīgā veidā. Omega-3 taukskābes (tās atrodamas zivīs) arī ir nepieciešamas ne tikai imunitātes, bet arī smadzeņu attīstībai un asinsvadiem, kaulu un nervu sistēmai.

Foto: Publicitātes foto

Protams, minētie vitamīni un mikroelementi nepasargās jūsu bērnu no vīrusiem tiešā veidā, tie nav pretvīrusu preparāti, bet uzlabos pretinfekcijas imunitāti, dodot visu nepieciešamo veselīgas imūnās sistēmas attīstībai. Taču pieejai vajadzētu būt racionālai. Šobrīd aptieku un interneta tirgus piedāvā daudz pārtikas piedevu, kuru efektivitāte nav pierādīta, vai arī vitamīnus un mikroelementus lielās devās (boost-devās). Jāatceras, ka pārmērīga un nepamatota imunitātei „dabīgu” preparātu lietošana var kaitēt jūsu bērnam. Tāpēc, ja tas ir nepieciešams, jākonsultējas ar ārstu speciālistu.

Ir arī zināms, ka imūnā sistēma ir saistīta ar nervu sistēmu. Attīstoties nervu sistēmai, stiprinās arī imūnā sistēma. Šī saikne noris ar neirotransmiteru regulāciju. Tāpēc psihoemocionālais klimats jūsu ģimenē ir ārkartīgi svarīgs.

Cenšaties vairāk pavadīt laiku ar bērniem, spēlēties ar viņiem vai pastaigāties, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī ieklausīties viņos. Nevajadzētu tikai aizrauties ar polivitamīniem un pārtikas piedevām. Arī ļoti aizņemtiem vecākiem būtu jāatrod laiks savam bērnam. Arī, ja tās būtu tikai 20 minūtes dienā, bet kvalitatīvi (kā zināt daudzums nenosaka kvalitāti), katru dienu, ar mīlestību un patiesu interesi par sava bērna jūtām un domām. Lai jūsu bērnam būtu stipra imūnā sistēma un līdzsvarota nervu sistēma tagad un nākotnē, viņam jābūt stabilai sajūtai, ka viņš ir mīlēts un jums, vecākiem, svarīgs.