Aicina smēķētājus pieteikties bezmaksas atmešanas grupai tiešsaistē

Arī – ko darīt, ja smēķēšanu uzveikt neizdodas vai atmest šajā brīdī nav ieteicams. Mājaslapu sadarbībā ar Latvijā atzītiem narkologiem, psihologiem, psihoterapeitiem, atkarību speciālistiem, psihiatriem, sabiedrības veselības speciālistiem un sociālo zinātņu pārstāvjiem izveidojusi kustība “Bezcigaretes.lv”.

Līdztekus kustība sadarbībā ar pieredzējušu atkarību speciālisti Ingu Dreimani aicina smēķētājus, kuri vēlas atmest, pievienoties Latvijā pirmajai bezmaksas grupai tiešsaistē “Atmet smēķēšanu 28 dienās!”.

“Ar 25–30% (atkarībā no pētījuma) no smēķējošu pieaugušo skaita aizvien esam viena no smēķējošākajām valstīm Eiropā. Vienlaikus Latvijā reģistrēts arī Eiropā augstākais to iedzīvotāju skaits, kuri pēdējā gada laikā vēlējušies atmest smēķēšanu, – 23% (ASV – 70% ). Taču izdevies tas ir vien nelielai daļai,” saka viens no kustības dibinātājiem Kaspars Sebris.

“Iemesli galvenokārt ir trīs. Pirmais – sabiedrībā smēķēšana aizvien maldīgi tiek uzskatīta par rakstura vājību. Patiesībā tā ir nopietna slimība, kuras ārstēšanai nepieciešamas zināšanas un kompleksa pieeja. Otrais – Latvijā līdz šim nebija brīvi pieejama, plaša zināšanu resursa latviešu valodā par smēķēšanu un tās atmešanu. Salīdzinājumam – Google uz vaicājumu angliski “how to quit smoking” 0,8 sekundēs atrod 111 000 000 atbilžu, tostarp dažādas tēmai veltītas mājaslapas. Latviešu valodā aina ir citāda. Trešais – nav pieejams plašs profesionāls atbalsts, kas, balstoties uz pierādījumiem, ir atzīts par efektīvāko ceļu uz nesmēķēšanu.”

Vieglu atkarību iespējams uzveikt paša spēkiem, ja vien ir zināšanas, labvēlīgi apstākļi un atbalstoši tuvinieki. Cilvēkiem ar smagu atkarību no nikotīna ir svarīga arī vizīte pie zinoša ģimenes ārsta un/vai narkologa, jo īslaicīgi var būt nepieciešami medikamenti tieksmes mazināšanai vai nikotīna aizstājterapija, par ko vairāk var izlasīt arī jaunajā mājaslapā Bezcigaretes.lv.

“Nikotīns, kas ir psihoaktīvā viela tabakā, ir spēcīgāks nekā heroīns un alkohols, tāpēc mums valstiskā līmenī ir jārunā par līdzvērtīgu pieeju šīs atkarības ārstēšanā. Tas, ko smēķētāji dzird no apkārtējiem, parasti ir: “Vienkārši nepīpē, un viss! Kur ir problēma?” Taču vairākumam smēķētāju tas ir ļoti nopietns pasākums, kas prasa sagatavošanos un lielus iekšējos resursus, jo smadzenēs neironu ceļus, kas nosaka vēlmi smēķēt, nevar izdzēst. Tos var tikai apzināti neizmantot. Katra atmešanas reize nozīmē, ka “Nē” cigaretei jāpasaka nevis vienu, bet ļoti daudzas reizes – katru reizi, kad atgriežas tieksme, kas var būt 10–20 reižu dienā. Tāpēc smēķēšanas atmešanas sākumā atbalsts ir ļoti svarīgs,” skaidro Inga Dreimane, psiholoģe un atkarību speciāliste, kura vadīs atbalsta grupu tiešsaistē.

“Ir daudz labu piemēru, kā citās valstīs smēķētājiem tiek nodrošināta informācija un atbalsta pasākumi ļoti augstā līmenī. Latvijai arī uz to jātiecas, ja vēlamies dzīvot valstī ar veselīgu nāciju un bez cigarešu dūmiem. Dzīvot bez smēķēšanas vislabāk palīdz individuāls psiholoģiskais atbalsts vai atbalsta grupas, kurās smēķētāji saņem zināšanas par smēķēšanas atkarību, savstarpēji dalās pieredzē un atbalsta cits citu, kā arī ierauga ceļus, kā ar to sadzīvot pēc atmešanas. Tāpēc mēs organizējam šādu grupu tiešsaistē un, kad tas būs iespējams, organizēsim arī klātienē,” tā Kaspars Sebris.

Tiešsaistes atbalsta grupā darbs tiks organizēts tā, lai daudzi tās dalībnieki smēķēšanu pārtrauktu pakāpeniski, kas ir viena no veiksmīgām taktikām. Grupai “Atmet smēķēšanu 28 dienās!” var pieteikties mājaslapā: https://bezcigaretes.lv/atmet-smekesanu-28-dienas/. Grupa sāks darbu 3. maijā, bet dalībnieki varēs pievienoties vēl līdz 6. maijam.

Visi, kuri būs pieteikušies, savā e-pastā saņems informāciju par Ingas Dreimanes vadītajām nodarbībām Zoom platformā, kā arī nodarbību starplaikos varēs lasīt dažādus vērtīgus padomus, kā rīkoties smēķēšanas atmešanas laikā. Vienlaikus grupas dalībniekiem būs iespēja dalīties pieredzē un saņemt kustības dibinātāju padomus Facebook slēgtajā grupā “Bezcigaretes.lv”. Būs arī balvas par aktivitāti.

“Es ticu, ka jebkurš var atmest smēķēšanu, ja ir labvēlīgi apstākļi. Gan iekšējie, gan ārējie. Ļoti svarīgas ir cilvēka domas un pārliecība par sevi. Kamēr cilvēks domā, ka viņš nav pietiekami labs, ir nemīlams, ir neveiksmīgs, ir pārliecināts, ka viņam neizdosies un neviens nepalīdzēs, būs daudz grūtāk atmest. Jo cilvēks pamanīs jebkuras situācijas, kas apstiprinās šis pārliecības, nepievēršot uzmanību savām veiksmēm. Tāpēc tiem, kas atmet smēķēšanu, īpaši jāmācās sevi paslavēt par katru reizi, kad izdevies pārvarēt tieksmi, par katru dienu, kas nodzīvota bez smēķēšanas,” atzīst Krišjānis Zaremba, klīniskais psihologs un kognitīvi biheiviorālās terapijas speciālists apmācībā, kurš piedalījās mājaslapas Bezcigaretes.lv veidošanā.