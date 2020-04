paliecmājās laiks bez liekā svara

Līdz ar #paliecmājās kulināriem brīnumiem (atzīšu, par sabalansētu uzturu diemžēl tos nenosaukt) mūs ir piemeklējusi arī maza ķibelīte, kuru pamanu es, mans vīrs un mūsu lielākā meita – daudzajiem gardajiem ēdieniem nāk līdzi blakne – liekais svars un ādas problēmas.

Mēs labi apzināmies, ka paši vien esam atbildīgi par savas gremošanas sistēmas darbību, jo tas jau nav nekāds jaunums, ka pārēšanās un kaut arī garda, bet trekna un salda ēdiena lietošana, var ne tikai pasliktināt pašsajūtu, radīt smagumu, vēdera pūšanos un kuņģa dedzināšanu, bet nest līdzi virkni veselības problēmu.

Tā kā neviens no mums nevēlas “pielaist” lieko svaru, bet atteikties no gurmāna priekiem šajā brīdī raksturs mums ir par vāju, nolēmām meklēt risinājumus. Tā nu vīrs katru dienu sāk ar piepumpēšanos, es plankoju, meita vingro ar online treniņu starpniecību, bet abi jaunākie bērni sevi nodarbina spēlējoties. Papildus šīm aktivitātēm, apzināju ģimenes draugus, kuru vidū ir veselības jomas speciālisti un mēģināju ievākt ziņas par to, kas vēl var mums palīdzēt uzturēt formu un tikt galā ar radušos ādas problēmu meitai. Atbilde, ko ieguvu mani pārsteidza – “izmēģini probiotikas!”

Īsa atkāpe. Veselā cilvēka kuņģa-zarnu traktā mīt 100 triljoni baktēriju, kuras atbild par plašu spektru mūsu labsajūtas, sākot ar imūnsistēmas un gremošanas trakta darbību, beidzot ar mūsu garastāvokli. Izrādās mūsu zarnu mikroflora spēj ietekmēt arī aptaukošanos un cīņu ar liekajiem kilogramiem. Ja gremošanas sistēma nav 100% vesela jeb kuņģa–zarnu traktā ir nepietiekams daudzums labo baktēriju vai savairojušās sliktās baktērijas, tiek izjaukta pareiza uzņemtās pārtikas pārstrāde. Sliktās baktērijas izprovocē iekaisumu uz ādas vai vēl ļaunāk, piem. locītavās, un rada organisma imūnās atbildes reakcijas pārtēriņu. Tas, savukārt, momentāni atsaucas uz insulīna rezistenci jeb nepilnvērtīgu insulīna darbību. Tā tālāk veicinot svara pieaugumu.

2017. gadā Rio Grande do Sul Federālās Universitātes (Brazīlija) uztura zinātnes mediķi veica pētījumu, kurā tika apstiprināts, ka lietojot probiotikas ir iespējams panākt ķermeņa masas izmaiņas jeb svara zudumu. Sistemātiskajā pārskatā, kur analizēti dažādas laktobaktēriju sugas, noskaidrots, ka svara samazināšanās pacientiem ir atkarīga no papildus uzturā uzņemto probiotiku baktēriju veidiem. Šis pētījums, vienlaikus ar mazkaloriju diētu, izcēla sekojošu probiotiku sugu pozitīvo iedarbību - Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamosus, Lactobacillus gasseri un Lactobacillus casei.

Mēģināts nav zaudēts. Interneta veikalā well24.eu izvēlējāmies, pasūtījām un ar bezkontakta piegādi saņēmām vietējā farmācijas zīmola LYL love your life® probiotiķi LYL BIOTIC.

Mana pirmā izvēle par labu šim produktam balstījās uz to, ka tas satur pētījumā minētās probiotikas sugas. Taču, sākot uzņemt šo augstas aktivitātes pienskābo, bifidobaktēriju un Saccharomyces kompleksu, uzzināju, ka šis uztura bagātinātājs satur vēl prebiotiku inulīnu, kas ir barība labajām baktērijām, un bioefektīvu cinku helātu formā. Tas, savukārt, nodrošina to, ka produkts uzsūcas līdz pat 85% vairāk un nerada dedzinošo sajūtu pēc kapsulas uzņemšanas.

No draugiem uzzināju, ka LYL BIOTIC ir līderis probiotiķu tirgū Latvijā, jo baktēriju skaita un baktēriju dažādības ziņā – 11,2 miljardi un 9 dažādas sugas, kas identiskas baktērijām, kuras mīt cilvēka organismā – tas krietni pārspēj citus probiotiķus.

Vēl dažas būtiskas lietas, vismaz priekš manis - kapsulas apvalks garantē baktēriju stabilitāti visu uzglabāšanas laiku un pasargā tās no kuņģa skābes iedarbības, respektīvi, kapsuliņa sāk darboties tad, kad nogādāta līdz “pareizajai” vietai zarnu traktā, un ir kuņģa skābes un žults neskarta. Dienas deva ir tikai 1 kapsula, kas finansiāli ir gana svarīgi manai kuplajai ģimenei. Un produkts nav jāglabā ledusskapī.

Piebildīšu, ka baktērijas satur arī jogurti, kefīrs, arī fermentētā pārtika, piem., skābie kāposti. Taču, neticu, ka pašreiz spētu savai ģimenei likt galdā šādu dažādību un vēl tik lielā apjomā.

Tādēļ, lai nejustu sirdsapziņas pārmetumus un paliktu labā formā, mēs aktīvi kustamies, papildus uzņemam probiotikas LYLBIOTIC un nu mēģinām ieplānot gastronomisko izēšanos tā, lai izdodas dot organismam arī atslodzes dienas.

Novēlu visiem izmantot šo laiku priecīgai kopābūšanai un atrast katram savu nodarbošanos, kas nes dzīvesprieku!

