Rīdziniecei Ievai nācās veikt 50 telefona zvanus, lai ģimenei ar simptomiem veiktu Covid-19 testus. Nu rezultāti zināmi; ministrija atvainojas

Ieva Kluce 18. aprīlī publiski vērsās ar sūdzību pie Veselības inspekcijas, pastāstot par murgaino veselības aprūpes situāciju Covid-19 sakarā. Viņa bija sašutusi: ““Vai tiešām ir jāiet tik tālu, lai pandēmijas laikā ģimene ar Covid-19 simptomiem varētu veikt analīzes? Vai tiešām ir jāveic 50 zvanu? Jāuzraksta daudz sūdzību, lai pēc divām dienām tomēr varētu veikt analīzes?”

“Visu dienu zvanīja un atvainojās”

Jauns.lv pēc visa šī “bardaka riņķadanča” Ievai Klucei jautāja, kā viņi jutušies un kādi ir analīžu rezultāti. Viņa ar atvieglojumu teica, ka Covid-19 testa rezultāti ir negatīvi, tātad ģimene nav inficēta. Bet, lai uzzinātu šo labo vēsti, viņiem nācās iziet cauri birokrātijas murgam:



“Veselības ministrijas pārstāve mums atvainojās divas reizes, tāpat arī Centrālā laboratorija.. Diemžēl divu dienu garumā bijām notracināti līdz pādējam. Ja nebūtu cēluši traci, tad, visticamāk, analīzes varētu veikt tikai par maksu. Beigu beigās jau bijām padevušies, bet cilvēki, kas mūs atbalstīja teica, lai turpinām cīņu, ziņojam, un – ja testi nebūs veikti līdz pulksten 20.00, sniegs sūdzību Eiropas instancēs. Pēc pulksten 20.00 man uzrakstīja Veselības ministrijas pārstāve un ar atvainošanos solīja desmit minūšu laikā situāciju atrisināt. Desmit minūšu laikā pie mums bija ātrās palīdzības brigāde un mums abiem paņēma analīzes.

Tikai pēc mūsu sūdzības Veselības inspekcijai visi ir sarosījušies un 20. aprīlī visu dienu mums zvanīja un atvainojās – gan ģimenes ārsti, gan laboratorija, gan ministrija. Cerams, ka kaut nedaudz būsim pievērsuši uzmanību šai paviršajai situācijai”.

Veselības ministrija: izprotam sarūgtinājumu un atvainojamies

Veselības ministrijas preses sekretāre Anna Strapcāne Jauns.lv par situāciju, kas bija jāpiedzīvo Ievai, teica:

“Veselības ministrija ir izskatījusi konkrēto gadījumu un atvainojās pacientei par sagādātajām neērtībām. Veselības ministrijas un atbildīgo dienestu apstiprinātā Covid-19 testēšanas kārtība paredz, ka saslimstot ģimenei, ģimenes ārsts uz analīzēm nosūta vienu personu (pārējiem šīs analīzes nav nepieciešamas, jo, ja būs konstatēts vīruss vienam, klīniski pieņems, ka tas ir visai ģimenei).

Par esošo kārtību regulāri informējām arī ģimenes ārstus, taču informācijas gūzmā šīs izmaiņas, iespējams, nav pamanītas. Veselības ministrija no savas puses ir apņēmusies regulāri veikt saziņu ar ģimenes ārstiem, lai būtu pārliecība, ka visiem ir pietiekama informācija par esošo kārtību.

Savukārt attiecībā uz pierakstu uz analīžu nodošanas telti, notikusi komunikācijas kļūda, kā dēļ telts (analīžu nodošanas punkts) tajā brīdī vairs nestrādāja (nebija saņemta informācija par pierakstīto pacientu). Laboratorijas pārstāvji ar konkrēto pacientu sazinājās un devās paņemt analīzes pie konkrētās ģimenes uz mājām. Mēs izprotam ģimenes sarūgtinājumu un vēlreiz atvainojamies par sagādātajām neērtībām”.

“Statistikai neesam vajadzīgi!”

Jauns.lv jau rakstīja par Ievas Kluces “ērkšķaino ceļu”, lai viņa varētu veikt koronavīrusa testu. Viņa Veselības inspekcijai veltīja publisku sūdzību:

“Dzīvojam ar vīru mājsaimniecībā ar četriem bērniem. Pirms piecām dienām sajutu izteiktus Covid-19 simptomus - divas dienas necēlos no gultas, mocīja galvassāpes, sāpēja muskuļi, izjutu sāpes krūškurvī, bija drudzis un klepus. Tad slikti palika arī vīram. Arī bērni sāka klepot un sūdzēties par galvassāpēm. Nolēmām veikt analīzes, bet ģimenes ārsti - gan mana, gan vīra - atteica mums rakstīt nosūtījumus, atbildot, ka neatbilstam kritērijiem: neesam bijuši ārzemēs, neesam hroniski pacienti un nestrādājam noteiktās profesijās. Tā kā nevarējām nosaukt konkrētu personu, no kuras varētu būt inficējušies, nosūtījumu mums nevarot dot. Varot tikai iedot nosūtījumu uz plaušu rentgenu, ko varot veikt Rīgas 2. slimnīcā.

Sašutumā uzrakstījām rakstu sociālajos tīklos, ka nevaram atļauties maksāt 80 eiro par analīzēm. Zvanījām arī Slimību profilakses un kontroles centram, kur teica, ka neko nevar palīdzēt, atsakot, ka statistikai mēs neesam vajadzīgi.

Rakstījām arī Veselības ministrijai, kur atbildēja, ka situāciju esot izskatījuši un nodošot ģimenes ārstiem konkrētākus norādījumus, jo vienam no ģimenes tomēr pienākoties analīzes. Pa to laiku slimi devāmies uz 2. slimnīcu, tikām līdz slēgtajam rentgena kabinetam, bet rentgenu mums atteica, jo esot saņemts rīkojums no augšas - ambulatoros pacientus neapkalpot arī ar nosūtījumu, tātad plaušas nevaram pārbaudīt. Ne rentgena, ne analīzes…”.

Koronavīrusa futbols

“Zvanām atkārtoti ģimenes ārstiem, draudot sūdzēties Veselības inspekcijā. Izrādās vienu nosūtījumu tomēr varam dabūt. Pierakstāmies uz analīzēm Stradiņu slimnīcas teltī pulksten 16.20. Vīrs aizbrauc uz telti jau 16.10, bet priekšā jau citi sašutuši cilvēki, jo arī pierakstījušies uz analīzēm, bet telts ciet. Apsargs saka, ka aizvērusies jau ap pulksten 15.00. Zvanām uz tālruni, pa kuru pieteicāmies, tur automātiskais atbildētājs atbild, ka vairs brīvdienās nestrādā.

Zvanām uz Covid-19 informācijas tālruni, mums atbild, lai zvanām uz to pašu tālruni, kurš nestrādā. Saka, ka nezinot, kur vēl Rīgā var nodot analīzes uz Covid-19. Lai zvanām uz Gulbja laboratoriju. Tur saka, ka viņi nezina, kur vēl var nodot analīzes. Zvanām vēlreiz uz Covid-19 informatīvo tālruni. Viņiem neesot informācijas par analīžu nodošanas vietām un laikiem, un viņi nezina, kā mums palīdzēt.

Neatliekamā medicīniskā palīdzība paziņo, ka nevar savienot ar analīžu punktiem, tikai atbraukt tad, ja kāds jau gandrīz mirst nost. Visu dienu ļoti slimi ar četriem maziem bērniem tiekam futbolēti no iestādes uz iestādi, neviens nespēj mums veikt analīzes, vai atbildēt uz jautājumiem.

Vēlreiz rakstu Veselības ministrijas pārstāvei ar lūgumu atrisināt bardaku. Viņa solās kļūmi atrisināt un tikai tad, kad esam jau 48 stundas cīnījušies, un tikai ar ministrijas pārstāves iejaukšanos, mums piezvana Centrālās laboratorijas pārstāvji. Ar atvainošanos ierodas uz mājām un veic mums abiem analīzes”.

“Kāpēc ir tāds bardaks?”

Covid-19 analīžu telts pie Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas

“Priekš kam domāti informatīvie telefoni, kuri nevar sniegt nekādu informāciju? Kāpēc nav informēti ģimenes ārsti par algoritmiem? Paši ārsti atzīst, ka apjukuši no informācijas daudzuma, tādēļ īsti nesaprot, kad var un kad nevar nosūtīt uz bezmaksas analīzēm, un atsaka cilvēkiem, sūtot uz maksas analīzēm cilvēkus ar simptomiem.

Kāpēc nav pieejams kaut vai elementārs plaušu rentgens cilvēkiem pandēmijas laikā? Kāpēc analīžu teltis strādā līdz pulksten 15.00, ja noteikts ir līdz 20.00? Kāpēc pieraksta uz analīzēm, bet, aizbraucot pieraksta laikā, viss ir ciet? Kāpēc neatliekamā palīdzība atbild, ka mājās nevienam vairs analīzes neveic, bet pie mums tomēr atbrauca brigāde, kura, visu dienu braukājot pa visu Latviju, nav ēdusi no pulksten sešiem rītā? Kāpēc ir tāds bardaks veselības sistēmā, ja veselības ministre Viņķele saka, ka viss esot kārtībā?"