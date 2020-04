Notievē mājās, kā to izdarīja šie 3 latvieši! Garantē Paula Freimane

Kādas pārmaiņas ar jums ir notikušas kopš pamēģinājāt Paulas Freimanes programmu?

Jānis Danilevičs no Ķekavas: Labākais, ka svars nokritās jau pirmajā nedēļā. Arī enerģijas kļuva arvien vairāk. Ar katru dienu samazinājās vidukļa apkērtmērs un pavisam drīz varēja redzēt jau izteiktas muskuļu aprises.

Kopumā ar Paulas metodi esmu nometis apmēram 15 kilogramus un nedomāju apstāsties, jo tagad jau sapnis par sešpaku liekas pavisam reāls! Esmu nomainījis visu garderobi! Kādreizējā XL izmēra vietā tagad nēsāju M, un beidzot varu izvēlēties apģērbu, kas patīk un izceļ augumu. Beidzot jūtos kā īsts vecis (smejas)!

Jānis ar MonacoFit.com mājās nometa 15kg. (Foto: Publicitātes foto)

Zaiga Grosberga no Rēzeknes: Pozitīvas izmaiņas ķermenī un arī sajūtās pamanīju jau pirmajā nedēļā. Ar katru dienu programmā jutos arvien spēcīgāka un enerģiskāka. Svars nokritās jau pirmajā nedēļā un tas bija “āķis lūpā”, lai turpinātu.

Kopumā es īsā laikā nometu 18 liekos kilogramus, kas apģērba izteiksmē nozīmē no 44. uz stabilu 38. izmēru (no XL uz M vai pat S). Pateicoties MonacoFit.com, esmu sākusi jaunu, skaistu dzīvi slaidā ķermenī un veselīgā garā (smejas).



Zaiga ar MonacoFit.com mājās nometa 18kg. (Foto: Publicitātes foto)

Reinis Reķis no Cēsim: Izmaiņas var just jau pirmajā nedēļā, ja ievēro visu programmu! Esmu ieguvis muskuļu apkārtmēru un zaudējis 13kg tauku.

Reinis ar MonacoFit.com mājās nometa 13kg. (Foto: Publicitātes foto)

Ko jūs iesakiet cilvēkiem, kuri arī grib notievēt, bet nevar saņemties?

Jānis: Esi godīgs pret sevi- vai Tev patīk tas, kā izskaties spogulī, bildēs!? Ja nē, Tev jāpamēģina MonacoFit.com vismaz dažas dienas! Grūtākais ir sākt, bet ir jādara sevis un savu mīļo dēļ! Un kad vēl, ja ne tagad?! Izdari to par spīti savam slinkumam un atrunām- “ai, to tak vēlāk” vai “vēl nav īstais brīdis”. Mēs esam pelnījuši justies labi un mierā ar sevi katru dienu! Piešķir savai dzīvei un figūrai jaunu kvalitāti - piesakies MonacoFit.com tagad!

Zaiga: Paskaties spogulī. Ja neesi sajūsmā par to, ko redzi, ir īstais laiks sākt! Ne rīt, ne no nākošās nedēļas, ne no jaunā gada, bet tieši šodien! Grūtākais ir sākt, bet Tu vienkārši piesakies MonacoFit.com un pamēģini kaut 3 dienas. Tu būsi sajūsmā par to, cik tas ātri un viegli iegūsi savu sapņu augumu.

Tagad Paula Freimane izaicina Tevi- “Ar MonacoFit PRO ZAUDĒ SVARU VIEGLI UN ĀTRI, neizejot no mājām. Ar katru nomesto kilogramu Tu samazini risku saslimt ar vīrusiem un sirds, asinsvadu slimībām!

Foto: Publicitātes foto

Ietaupi naudu un izmanto laiku mājās lietderīgi- pamēģini programmu vismaz 3 dienas un Tu būsi sajūsmā! Šis ir labākais laiks, lai atbrīvotos no liekā svara un stiprinātu savu imunitāti! Piesakies tagad vai atliec uz vēl vienu gadu?! Izvēle ir Tavās rokās!”

Piesakies MonacoFit.com PRO tagad un uzreiz saņem:

+ īpaši Tev pielāgotu ēdienkarti katrai nedēļas dienai vai visai nedēļai uzreiz

+ personīgu uztura speciālista atbalstu BEZ MAKSAS

+ naudas atmaksas garantiju – ja Tevi neapmierinās sasniegtie rezultāti, dod ziņu 30 dienu laikā un atgūsti to!

