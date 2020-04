Infektologs Uga Dumpis brīdina par Covid-19 pēdējā laika tendencēm

Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis norāda, ka distancēšanās laikā vīruss meklē un atrod vietas, kur ilgstoši kopā uzturas daudzi cilvēki:

"Slimnīcas, patversmes, pansionāti, cietumi, armija utt. Slimības ierobežošana šādos apstākļos ir īpaši grūta, tāpēc svarīgi, lai visi šajās vietās strādājošie ir ļoti mobilizējušies."

Jauns.lv jau ziņoja, ka Covid-19 slimība šodien konstatēta vienam Latvijas Onkoloģijas centra (LOC) un vienam sociālā aprūpes centra "Stella Maris" darbiniekam, apstiprināja Slimību kontroles un profilakses centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja.

Onkoloģijas centra darbinieks nav no ārstniecības personāla un ikdienā nav strādājis ar pacientiem. Savukārt "Stella Maris" darbiniece devusies izolācijā uzreiz pēc tam, kad Covid-19 konstatēts vienai no centra klientēm. Rīgas domes Labklājības departamenta direktora Irēna Kondrāte norādīja, ka kopumā pēc tam, kad Covid-19 atklāts vienai no centra klientēm, pašizolācijā atrodas 11 "Stella Maris" darbinieki.

Arāja norādīja, ka nakts patversmē "Zilais krusts" patlaban jaunas saslimšanas nav konstatētas un tur saslimušo skaits ir 29.

Līdz šim "Zilā krusta" patversmē bija konstatēti 30 saslimšanas gadījumi, taču šodien SPKC saņēma ziņu, ka viens no pacientiem miris. Mirušajam bijušas vairākas hroniskas saslimšanas un nāves cēloni varēs noteikt tikai pēc pataloganatoma slēdziena.

Arī Kondrāte norādīja, ka klients bijis "pieklājīgā vecumā" un viņam bijusi "vesela buķete" dažādu slimību. Pacients miris naktī, kad, dodoties uz tualeti, zaudējis samaņu. Mediķi mēģinājuši cietušo reanimēt, taču neveiksmīgi.

"Viena no versijām ir, ka viņam, iespējams, bijis arī insults, taču konkrētu iemeslu zināsim tikai pēc pataloganatoma slēdziena," sacīja Kondrāte. Uz Patoloģijas centru mirušo palīdzējuši nogādāt Valsts policijas darbinieki.

Pēc Kondrātes teiktā, kopumā patversmē atmosfēra joprojām ir mierīga un valda sapratne, taču problēmas varētu radīt atsevišķi klienti, kuri cieš no atkarībām.

"Diemžēl, esam saņēmuši informāciju, ka ārpusē esošie, tostarp mediju pārstāvji, rīkojas neapdomīgi un apmaiņā pret informāciju piesola viņiem dažādus labumus. Jāsaprot, ka te vairs runa nav par sabiedrības informēšanu, bet gan sensācijas meklēšanu, un tas ir bīstami, jo, ja šie cilvēki dabūs alkoholu, kurš atbildēs par notiekošo?" retoriski vaicāja Kondrāte.

Kopumā viņa gan atzīmēja, ka patversmes darbinieki profesionāli veic savu darbu un lielu atbalstu pašvaldībai sniedzot gan Veselības ministrijas, gan Valsts policijas, gan pašvaldības administrācijas pārstāvji.

Kā ziņots, Rīgas sociālajā aprūpes centrā "Stella Maris" ar Covid-19 sasirgusi kāda kliente, kura patlaban dzīvo izolētā istabā un viņai tiek nodrošināta aprūpe paaugstinātas drošības apstākļos.

Savukārt LOC Covid-19 konstatēts diviem pacientiem un diviem ārstiem, iepriekš vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma". Tā rezultātā ir slēgta Endokrinoloģijas un Pulmonoloģijas nodaļa un tajās tiek veikta dezinfekcija.

Centrā bija ārstējies viens no patversmes "Zilais krusts" klientiem, kurš inficējies ar Covid-19. Konkrētais pacients slimnīcā ārstējis kādu citu kaiti, vēl pirms tapa zināms par Covid-19 uzliesmojumu patversmē. Viņam nav bijuši nekādi slimības simptomi un Covid-19 analīzes veiktas tikai pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas.