Vēlos iedot rīcības plānu, ja gadījumā koronavīruss jūs sastop. Četrus gadus Rīgas Stradiņa universitātē pasniedzu 5. kursa medicīnas studentiem akūto pulmonoloģiju, tagad esmu sertificēts onkologs ķīmijterapeits.

Es to uztveru kā vienu no pieredzēm manā dzīvē, no kuras nav iespējams izvairīties, un mani nevada panika vai bailes. Tāpat kā īpaši nebaidos saslimt ar gripu, tāpat uztveru Covid-19. Stress novājina imūnsistēmu un paaugstina risku.

Es neesmu sagādājusi 10 kg griķu, bet esmu sagādājus:

uzticamu termometru

2-3 tīras pidžamas, zeķes

jūras ūdeni degunam, daudz salvetes

palagus, papildus segas

termosu, plaušu, kumelīšu tēju, C vitamīnu

ventilatoru

sejas masku, cimdus, īpaši, ja nedzīvo viens

paracetamolu, ja nepieciešams pazemināt temperatūru

Visi zina - ja parādās koronavīrusa slimības simptomi, tad sazinieties pa tālruni 8303. Izstāstiet, vai esat bijis kādā valstī, kur izplatās COVID-19, vai jums bijis ciešs kontakts ar kādu, kam ir diagnosticēts COVID-19. Balstoties uz jūsu simptomiem un informāciju, ārsts var nozīmēt COVID-19 testu.

Vairumā gadījumu ārstēšanās notiek mājās, jo norit vieglā formā.

Pašlaik pie COVID-19 nav ieteicami pretvīrusu medikamenti mājas lietošanai. Visa ārstēšana ir vērsta uz simptomu mazināšanu un tā ietvert:

Nepazemināt temperatūru kas ir līdz 39 grādiem. Jo tas ir brīdis, kad jūsu organisms cīnās ar vīrusu un tas iet bojā pie augstas temperatūras. Tikai tad, ja tā iet augstāk par 39.5, tad uz pieres, pakrūtē aukstā ūdenī samērcētu dvieli. Labi noder arī ventilātors, tas temperatūru pazemina ļoti ātri un efektīvi. Ja tas viss nelīdz - paracetamolu 1-2 tableti pa 500mg.

Ja temperatūra nekāpj augstāk par 38,0, tad vēlams pat mākslīgi to paaugstināt, guļot zem 3 segām ar zeķēm kājas un karstu tēju termosā. Šādi jūsu organisms ātrāk varēs atbrīvoties no vīrusa. Un pēc lielās svīšanas iet ātrā dušā, sausa pidžama un atkal taisīt karstuma tūri.

Izteikti karsti dzērieni visu laiku, lai kopumā sanāk virs 2 litriem. Tas nepazemina temperatūru un mitrina gļotādas. Te derēs jebkas, labāk, protams, plaušu, kumelīšu tēju, ūdeni ar medu.



Ja kakls ir iekaisis, tad skalot 4x dienā ar sālsūdenī u.tml. Pusglāzē silta ūdens izšķīdina pustējkaroti sāls un ar šķīdumu pāris minūtes skalo rīkli. Stiprāku nevajag!



Ja "tek" arī deguns, tad to skalo ar sālsūdeni, ko var arī nopirkt.



Ja ir pievienojies klepus, tad ļoti svarīgi ir gļotādu mitrināt, tāpēc daudz dzert un vairākas reizes dienā elpot kumelīšu (arī citu ārstniecības augu) tvaikus. Tēja katliņā uzvārās, izslēdz , galvu virsū un pa 10-15 min elpot tvaikus. Pāri galvai dveilis. Uzmanies no pārāk karstiem tvaikiem, lai neapdedzinātu gļotādu.



Iztīrīt bronhus no krēpām labi palīdz regulāri elpošanas vingrinājumi. Piemēram, trīs reizes no vietas caur degunu veic dziļas ieelpas un caur muti (lūpas svilpītē) maksimāli strauji visu izelpo. Bet darīt sēdus vai guļus.



Var līmēt sinepju un piparu plāksterus, lietot klepus sīrupus un, ja klepus neļauj naktīs gulēt, var noderēt medikamenti, kas nomāc klepu.



Uz ēšanu nevajag koncentrēties, ķermenis pats pateiks priekšā, ko vajag. Ja ēst negribas, tad nevajag, tā ir papildus slodze organismam.

Galvenais tikai dzert lielu daudzumu šķidruma.



Pāris dienas šādu mocību un Jums jābūt atkal veselam, brīvam no Covid-19.

Visas ārstēšanas laikā jānodrošina stingra izolācija no veselajiem ģimenes locekļiem, lietojot atsevišķu vannas istabu (ja nav iespējams, tad dezinfekcija katru reizi), traukus, dvieļus utt. Nēsāt masku. Ģimenes locekļiem lietot cimdus un dezinfekcijas līdzekļus.

Īpaši, izlietotās salvetes jāliek atsevišķā miskastē ar vāku, dubultu maisu.



Stpriniet imūnsistēmu - pilnvērtīgs uzturs un gara pastaiga ārā katru dienu.

Veiksim un veselu saprātu mums visiem.