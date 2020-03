Paņem pauzi no reibuma

Alkohols un imunitāte

Regulāras un biežas alkohola lietošanas ietekmē samazinās imūnsistēmas darbības efektivitāte, kā rezultātā cilvēks ir uzņēmīgāks pret vīrusiem un dažādām infekcijām un ir lielāks risks saslimt.

Nav noslēpums arī, ka retas un vienreizējas, bet lielas alkohola devas uzņemšana, atstāj negatīvu ietekmi uz imūnsistēmu un grauj visu cilvēka organisma struktūru un sistēmu funkciju. Lietojot alkoholu, cilvēkam rodas bojājums smadzenēs, kā rezultātā alkohola lietošana apdraud ne tikai savu dzīvību, bet arī apkārtējo drošību. Tieši tādēļ alkoholisms ir nopietna problēma sabiedrībā.

Kā pamats veiksmīgai cīņai ar alkohola atkarību ir stabils emocionālais un fiziskais stāvoklis.

FACCEX – efektīvs palīglīdzeklis cīņai ar alkoholismu

Preparāts Faccex ir radīts kā atbalsts ar alkoholismu sirgstošiem cilvēkiem, lai uzlabotu viņu fiziskās un garīgās dzīves kvalitāti, kā rezultātā mazinātu tieksmi pēc alkohola, stiprinātu organisma dabisko imunitāti, saglabātu veselīgu miegu un veicinātu vispārējo pašsajūtu.

Produktu ir izstrādājis “Latvijas Organiskās sintēzes institūts” Profesora un zinātnieka Ivara Kalviņa vadībā.

Preparāts radīts ar mērķi iedrošināt tā lietotāju turpmākai cīņai ar kaitīgo ieradumu. Tas ir veidots pēc principa, lai veicinātu organisma atjaunošanos, labu pašsajūtu, enerģiju un darba spējas, lai sekmētu iedzeršanas tieksmes samazināšanos, kas veicinātu motivāciju veselīgākai dzīvei skaidrā un bez pārmērīgas alkohola lietošanas.

Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, profesors I. Kalviņš, kura vadībā tika izstrādāta receptūra preparātam FACCEX, savulaik skaidroja tā iedarbību:

“Tā ir pavisam jauna pieeja, kā palīdzēt cilvēkam izkļūt no alkohola atkarības. Līdzeklis dod cilvēkam nepieciešamo atbalstu ļoti grūtajā posmā, kad viņš ir apņēmies izkļūt no alkohola atkarības – veicinot veselību, labu pašsajūtu, enerģiju un, kas ir ļoti svarīgi, spēju justies labi arī bez alkohola. Tiklīdz cilvēks emocionāli, garīgi un fiziski sāk justies labāk, viņam samazinās vēlme apreibināties. Un tieši tāpēc izeja no alkohola atkarības kļūst daudz vieglāka.”

FACCEX novērtē arī narkologi

Preparātu pozitīvi vērtē psihiatrs-narkologs Dr.med.h.c. Jānis Strazdiņš. Pieredzes bagātais narkologs teic:

“Faccex noņem paģiras, paceļ tonusu, tam ir plašas iespējas. Cilvēki, kas šo preparātu izmēģinājuši, to uzticīgi lieto, jo redz rezultātu, turklāt jau no pirmajām lietošanas reizēm. Daudziem patīk, ka šis līdzeklis ir pilnībā dabīgs, jo cilvēki nevēlās lietot ķīmiju. Ļoti svarīgi ir tas, ka līdzeklis efektīvi atvieglo paģiras, jo tikai alkoholiķis zina, kādas tās ir mokas – bezmiega naktis, bailes, vainas sajūta, sirdsklauves, svīšana, tirpšana un pat krampji. Pārtraukt dzeršanu visgrūtāk ir tāpēc, ka paģiru laikā cilvēku parasti pārņem tieksme pēc nākamās alkohola devas, tādēļ ir ļoti svarīgi, ka lietojot šo uztura bagātinātāju, tieksme pēc alkohola samazinās. Protams, cilvēkam ir jāsaprot, ka ir vajadzīga arī speciālista – narkologa palīdzība, kas palīdzētu izprast savu slimību, sakārtot domāšanu un rast motivāciju nedzert.”

FACCEX®:

Zinātniski izstrādāts

Radīts un ražots Latvijā

100% dabīgs

Nerada pieradumu un atkarību

Nav medikaments un nav nepieciešama recepte tā iegādei.

FACCEX – Un prāts smaida!

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.