Pacientu mulsina elektroniskā rindu sistēma Stradiņos – tur pievienota poga tiem, kuriem aizdomas par Covid-19

“Traumas dēļ pagājušajā nedēļā biju spiests apmeklēt Stradiņu slimnīcas 15. korpusu. Tur, kā jau ierasts, darbojas tā elektroniskā mašīna, kas izsniedz kārtas numuru stāvēšanai rindā. Skatos, ka tur klāt pievienota arī poga tiem, kuriem ir aizdomas par inficēšanos ar Covid-19. Stāvu, novēroju, ka telpa ir pilna ar cilvēkiem un domāju – cik gan droši tas ir? Vai tā vispār drīkst, ņemot vērā to, ka pareizi ir zvanīt 113, nevis nākt pašam,” Jauns.lv klāsta pacients.

Slimnīca skaidro ieviesto opciju

Vienlaikus radušies arī jautājumi par to, kā tiek gādāts, lai šāda sistēma būtu maksimāli droša un lai konkrētā elektroniskā ierīce, kuras lietošana paredz pogu spiešanu, tiktu pietiekami dezinficēta.

Jauns.lv sazinājās ar slimnīcu, lai noskaidrotu, vai aculiecinieka stāstītais atbilst patiesībai.

PSKUS komunikācijas daļas vadītāja Janita Veinberga apstiprināja, ka slimnīcas 15. korpusa Neatliekamās palīdzības centrā darbojas rindu sistēma, kurā ir pievienota arī poga pacientiem ar aizdomām par inficēšanos ar Covid-19.

“Tas ir darīts nolūkā pēc iespējas izslēgt iespēju, ka šāds pacients izņem kārtas numuriņu un gaida kopējā rindā ar citiem pacientiem, tādejādi apdraudot visus rindā gaidošos, kā arī darbiniekus,” skaidroja Veinberga.

No slimnīcas pārstāves teiktā izriet, ka šāda poga uz elektroniskā aparāta ieviesta gadījumiem, kad, par spīti norādēm zvanīt uz 113, kāds potenciāli inficējies pacients ierodas slimnīcā un iestājas rindā.

Slimnīcas personālam fiksējot šāda pacienta ierašanās iemeslu, rodas iespēja daudz savlaicīgāk reaģēt un novērst situāciju.

Slimnīcas telpas un arī iekārta tiek pastiprināti dezinficēta

Papildus tam slimnīcā pastiprināta uzmanība tiekot pievērsta arī telpu uzkopšanai: “Darbojamies pēc īpaša plāna, kas tiek iedarbināts šādās, infekciju izplatīšanās un saasinājumu situācijās. Arī minētā rindu sistēmas aparāta poga, tāpat kā visa iekārta, tiek pastiprināti tīrīta ar dezinficējošiem līdzekļiem.”

PSKUS pārstāve arī uzsver un atgādina galveno – personai, ar aizdomām par inficēšanos ar Covid-19, nekādā gadījumā nevajadzētu pašai doties uz slimnīcām, ne ar sabiedrisko, ne personīgo transportu, bet nekavējoties zvanīt 113, kur tālāk tiks noteikta pareizā rīcība, vadoties no izstrādātā algoritma.

“Ir jāapzinās, ka, pašam dodoties uz slimnīcu, cilvēks ne tikai riskē inficēt apkārtējos, bet arī inficēties pats, ar kādu citu infekcijas slimību. Tikai esot atbildīgiem un ievērojot pareizu rīcību, mums izdosies ierobežot infekcijas izplatīšanos Latvijā,” pauda PSKUS pārstāve.

Saistītās ziņas Irāna ziņo par 129 jauniem nāves gadījumiem no Covid-19 Covid-19. Kas notiek uz valstu robežām? Kur liegta iebraukšana? Latvijā konstatēti 4 jauni inficēšanās gadījumi ar Covid-19; saslimušo skaits pieaudzis līdz 34

Kā noskaidroja Jauns.lv, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) šāda poga rindu sistēmas aparātā nav ieviesta, taču arī šī ārstniecības iestāde, līdzīgi kā citas slimnīcas, ir izvērsusi informēšanas kampaņu un citus drošības pasākumus ar mērķi nepieļaut šādu pacientu ierašanos klātienē.



Piemēram, pirms ambulatorās vizītes pie ārsta vai plānotā izmeklējuma, vai, iestājoties stacionārā ikvienam jāaizpilda anketa, kur jānorāda – vai cilvēkam ir kāds no Slimību profilakses un kontroles centra definētajiem nosacījumiem potenciālajai saslimstībai ar Covid-19.

Anketas jautājumus attiecīgie pacienti saņems arī telefonsarunā.

Vairāk par ierobežojumiem, kuri sākot ar 16. martu stāsies spēkā RAKUS iespējams uzzināt slimnīcas mājaslapā.

“Dažkārt, paši to nenojaušot, varam neapzināti apdraudēt cilvēku ar novājinātu imunitāti atlabšanu un izveseļošanos. Laikā, kad valstiski cenšamies ierobežot Covid-19 izplatību, arī mūsu slimnīcas stacionāros ieviešam virkni ierobežojumu. Tas tiek darīts ar mērķi - pasargāt pacientus un neapdraudēt viņu ārstniecības procesu. Mūsu slimnīcas mediķi arī turpmāk sniegs nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Tādēļ aicinu ikvienu izturēties saprotoši un respektēt ieviestos ierobežojumus, kā arī izpildīt ārstu un māsu norādījumus, jo mediķiem rūp pacientu atveseļošanās. Vienlaikus aicinu ikvienu izturēties atbildīgi ne tikai pret savu tuvinieku, bet arī līdzcilvēku veselību. Ja esat atgriezies no Covid-19 skartās teritorijas, lūdzu, palieciet mājās 14 dienas!”



No pirmdienas, lai ierobežotu jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 izplatību, arī Rēzeknes slimnīcā noteikti vairāki vīrusu ierobežojoši pasākumi.

Ir aizliegta stacionāro pacientu apmeklēšana, bet atsevišķos gadījumos smagi slimus pacientus atļauts apmeklēt tikai ar slimnīcas valdes atļauju.

Pārējos gadījumos pacientam var atstāt sūtījumu, nododot to slimnīcas personālam, kas to nogādās saņēmējam. Sūtījumos nedrīkst ievietot dokumentus un materiālās vērtības, turklāt tam jābūt iesaiņotam, norādot pacienta vārdam, uzvārdam, nodaļai, palātas numuram.

Ambulatorās daļas pacientiem ieteikts sekot līdzi Ambulatorajā daļā izvietotajai informācijai par drošības pasākumiem un, iespēju robežās, ņemot vērā vispārējo veselības stāvokli, pārcelt izmeklējumus vai vizītes pie speciālistiem.

Slimnīcā pārtrauktas plānveida operācijas, atcelti mamogrāfijas skrīninga izmeklējumi un fizikālās terapijas procedūras.