Londonas Imperiālās koledžas pētnieki aprēķinājuši, ka tad, ja dienā izdzer vienu 350 ml lielu kafijas krūzi, priekšlaicīgas nāves risks 16 gadu garumā samazinās par 12%, bet, ja dienā izdzer trīs šādas krūzes, riska samazinājums ir 16 procenti.

Pētnieki nevar pilnībā apgalvot, ka tieši kafija pagarina mūžu, jo ir pārāk daudz citu ar dzīvesveidu saistītu faktoru, kas to ietekmē, taču, viņuprāt, šim dzērienam piemīt daudz pozitīvu īpašību – kafija samazina insulīna rezistenci un iekaisumu, kā arī uzlabo aknu darbību. Arī citi iepriekš veikti pētījumi liecina, ka vielas, kas ir kafijas sastāvā, tostarp antioksidanti, var pasargāt no dažām vēža formām un sirds slimībām.

Londonas Imperiālās koledžas speciālistu veiktajā pētījumā piedalījās 521 330 dalībnieki no desmit Eiropas valstīm. Pētnieki analizēja dažādus šo cilvēku veselības un dzīvesveida aspektus.

Sešpadsmit gadus ilgā pētījuma laikā nomira 41 693 dalībnieki. Tika secināts, ka starp kafijas dzērējiem nāves gadījumu bija mazāk, turklāt vēl mazāk to bija starp tiem, kuri katru dienu izdzēra trīs tases kafijas. Šiem cilvēkiem bija mazāks risks nomirt no gremošanas slimībām, asinsrites traucējumiem un insulta.