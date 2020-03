Zaļā tēja ir gluži kā brīnumdzira. Skaidrojam, kāpēc

1. Zaļā tēja var palīdzēt samazināt vēža risku. Izdzerot dienā piecas vai vairāk tasītes zaļās tējas, var par 50% samazināt risku, ka veidosies ar asinīm un limfu saistīti audzēji. Zaļā tēja var arī palīdzēt pasargāt mūs no aknu, plaušu, prostatas, aizkuņģa dziedzera un resnās zarnas vēža.

2. Ja ikdienā dzersiet zaļo tēju, tā var palīdzēt samazināt svaru. Pētījumā ar teju 200 cilvēkiem, kam bija neliels liekais svars, novēroja statistiski ticamu svara zudumu un abdominālo tauku samazināšanos. Tiesa, dalībnieki katru dienu izdzēra 2 tasītes tādas zaļās tējas, kas bagātīgi saturēja katehīnus – savienojumus, kas varētu būt atbildīgi par lielāko daļu tējas efektu.

3. Zaļās tējas dzeršana var palīdzēt atvairīt diabētu. Pētījumā, kurā piedalījās vairāk nekā 17 000 pieaugušo, tika atklāts, ka tiem, kuri dienā izdzer sešas vai vairāk tasītes zaļās tējas, iespēja saslimt ar otrā tipa cukura diabētu bija par trešdaļu mazāka, salīdzinot ar cilvēkiem, kas izdzer mazāk par vienu tasi zaļās tējas nedēļā (citiem vārdiem sakot, ar tējas nedzērājiem).

4. Zaļā tēja ir labvēlīga kauliem. Pētījumi demonstrē, ka zaļā tēja varētu palīdzēt novērst ar vecumu saistīto kaulu masas zudumu un samazināt kaulu lūzumus, palielināt kaulu minerālo blīvumu un atbalstīt kaulu augšanu. Kādā pētījumā ar sievietēm pēcmenopauzes vecumā, kam bija osteopēnija (tā tiek uzskatīta par osteoporozes priekšvēstnesi), uztura bagātinātāju lietošana ar zaļās tējas polifenoliem ļāva palielināt kaulu veidošanās marķierus un uzlaboja kaulu pārveidošanās ātrumu.

5. Zaļā tēja var palīdzēt attālināt zobārsta apmeklējumu. Japānas zinātnieki atklājuši, ka zaļās tējas dzeršana var vismaz par 20 % samazināt iespēju zaudēt kādu zobu (ja izdzersiet vismaz vienu tasi zaļās tējas dienā). Tā var palīdzēt arī pasargāt zobus no bojājumiem un mutes dobumu no sliktas elpas.

6. Zaļā tēja var uzlabot smadzeņu darbību. Šķiet, zaļajai tējai piemīt spējas uzlabot kognitīvos procesus, piemēram, uzlabot atmiņu un spēju noturēt uzmanību gan veseliem cilvēkiem, gan arī tiem, kas cieš no viegliem kognitīviem traucējumiem. Atsaucoties uz vienu pētījumu, pat tikai izdzerot vienu tasi zaļās tējas dienā, var būtiski samazināt kognitīvo traucējumu riskus.

7. Zaļā tēja var palīdzēt nodzīvot ilgāku mūžu. Vairāki pētījumi, kas veikti Japānā, liek secināt, ka zaļā tēja var samazināt draudus nomirt no dažādiem cēloņiem, bet jo īpaši – no sirds slimībām.

Zaļie labumi

Visas tējas (zaļā, melnā, oolong) iegūst no viena un tā paša auga – Camellia sinensis. Tomēr, tā kā zaļās tējas ražošana ietver tikai nelielu pārstrādi, tā spēj saglabāt svarīgos savienojumus un bagātīgi satur polifenolus – katehīnus. Tie ir savienojumi ar antioksidatīvu iedarbību. Piemēram, epigallokatehīna gallāts (EGCG) varētu būt atbildīgs par zaļās tējas pozitīvo ietekmi uz cilvēka organismu.

Atsaucoties uz kādu pētījumu pārskatu, ideālais daudzums, kas dienas laikā būtu jāizdzer, ir trīs līdz piecas tasītes zaļās tējas (līdz 1200 ml/dienā), – tas piegādātu organismam, mazākais, 250 mg katehīnu dienā.

Zaļās tējas lietošana ir gandrīz brīva no blakusefektiem, vienīgi, ja to dzer pārmērīgā daudzumā, var rasties bezmiegs, trauksme un vēdera darbības traucējumi. To var skaidrot ar lielo kofeīna daudzumu, kas ir tējas sastāvā. Daži eksperti iesaka nedzert zaļo tēju sievietēm grūtniecības laikā un arī vispār izvairīties no kofeīna uzņemšanas.

Bezkofeīna produkti ir pieejami, taču tajos pārstrādes procesa dēļ samazinājies arī katehīnu daudzums. Attiecīgi, lai, lietojot bezkofeīna zaļo tēju, gūtu tādus pašus efektus, kādus sniedz parastās zaļās tējas baudīšana, būtu nepieciešams izdzert daudz vairāk šādas tējas.