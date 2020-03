Infektologs vērš uzmanību, ka Latvijā fiksēts pirmais Covid-19 pārnešanas gadījums

"Vakardiena atšķiras no šodienas ar to, ka pirmo reizi ir konstatēta infekcijas pārnešana Latvijā un tie vairs nav tikai importētie gadījumi. Tāpēc tiks ieslēgti augstāka līmeņa piesardzības pasākumi," viņš raksta, vienlaikus uzsverot, ka joprojām lielākais apdraudējums ir atbraucēji no ārzemēm.

Kā vēstīts, pēdējās diennakts laikā jaunā koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 apstiprināta vēl sešiem cilvēkiem, turklāt viena persona inficējusies Latvijā, kontaktējoties ar saslimušu radinieku, paziņojis Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Līdz ar to kopumā Covid-19 līdz šim apstiprināts 16 cilvēkiem.

Ceturtdien SPKC saņemtā informācija par sešiem apstiprinātiem gadījumiem liecina, ka divi saslimušie ir epidemioloģiski saistīti ar Spāniju, savukārt pārējie ar Itāliju, Austriju un Šveici.

Pašreiz slimnīcā ārstējas viens pacients ar apstiprinātu Covid-19 diagnozi. SPKC informācija liecina, ka pacients inficējies no radinieka, kas atgriezies no Šveices, kur reģistrēti Covid-19 gadījumi.

Saistībā ar Covid-19 Latvijā noteikta karantīna vairāk kā 200 personām, kas atrodas ģimenes ārsta uzraudzībā.

Veselības ministrija (VM) šodien Krīzes vadības padomes sēdē rosinās no pirmdienas, 16.marta, pārtraukt klātienes mācības pirmsskolas un augstākās izglītības iestādēs. Tāpat tiks aicināts pieņemt lēmumu par divu nedēļu karantīnas noteikšanu pēc skolēnu brīvdienām skolās. Vienlaikus VM lūgs padomi noteikt publisku pasākumu ierobežošanu līdz 500 cilvēkiem.