“Galvenais, kas visiem jāzina, es tiešām šīs divas nedēļas nebūšu darbā, jo ministru kabineta noteikumi ir jāievēro,” teikts dakteres ierakstā. Iepriekš vēstīts, ka plašu sabiedrības uzmanību izpelnījušies Jelgavas ģimenes ārstes, homeopātes Ilvas Koškinas ieraksti sociālajā tīklā “Facebook”.

Sieviete tajos dalījusies ar saviem piedzīvojumiem Bari, Itālijā, norādot, ka dodas "lūkoties slaveno koronavīrusu". Ziņas publicētas nedēļas sākumā ar piebildi, ka ceturtdien, 12. martā, viņa jau būšot darbā. Tāpat sieviete iesmēja par faktu, ka lidostā mēra temperatūru – gluži kā pie ārsta.

Par piedzīvoto Bari sieviete raksta (fragments): “Bari izdots jauns likums par vīrusa apturēšanu – lielveikalos laiž cilvēkus iekšā pa vienam. Pārējie nesaprašanā drūzmējas pie durvīm un aplaiž cits citu. Uzraksts pie kases – ievērot metra distanci. Tādi paši attāluma ierobežojumi stacijā pie kasēm.

Iedomājieties, kā cilvēki no metra attāluma sviež monētas un pin kodu ievada. Tajā pašā laikā darbinieks ir cimdos, kas ir pareizi, bet ar tiem cimdiem degunu sev pakasa un naudu paņem – nu dīvaini tie pasākumi man liekas. Vēl ielas pilnas ar policistiem, sajūta, ka viņi visi medī vīrusu – kā Lietuvā armija uz robežas.

Neesmu sapratusi, kā viņi plāno to darīt. Man ieteikums: katram policistam rokās termometru un iet pa ielu visiem izmērīt temperatūru.” Ieraksti papildināti ar smejošām emocijikonām.

Ieraksti tika izdzēsti, bet tagad daktere publiski atvainojusies, norādot, ka tās ir tikai viņas domas, bet “likumus es ievēroju”:

“Tajā laikā, kad rakstīju, Dienviditālija nebija karantīnas zonā, tagad ir. Tātad ir likums, kas jāievēro visiem, arī man. Jā, un pirms došanās uz darbu noteikšu vai manā organismā nav koronovīruss, atbildi nopublicēšu šeit, lai visiem mierīgs prāts.

Sapratu, ka esmu aizskārusi ļoti sāpīgu un jutīgu tēmu, par ko Latvijā nav pieņemts diskutēt. Par slimību un nāvi, par mijiedarbību, pr kļūdām, jā arī manām. Diemžēl Latvijā ir tikai pareizais un nepareizais viedoklis, bet nevis viedoklis. Tu esi manā vai pretējā pusē, bet nevis vienkārši esi.

Kā teicu arī laikrakstam “Diena” problēma nav vīrusā, bet panikā, kas ap to sacelta. Un šis ir tas no kā baidījos, par ko brīdināju, sāksies raganu medības un linča tiesas. Un cilvēki, diemžēl, ir viegli vadāmi, ja ir panikā. Bet katrs dzird, ko vēlas dzirdēt un ne vairāk, katrs izvelk no konteksta to, ko vēlas izvilkt.”

Tāpat daktere savā ierakstā norāda, ka nekad nav teikusi, ka ar koronavīrusu nevar saslimt vai nomirt: “Var, arī es, ja kaut kas saies dēlī. Katrā ziņā vēlreiz atvainojos visiem, kam sāpēja, ko aizvainoju. Tas nebija nekas personīgs pret kādu konkrēti.”