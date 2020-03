No Itālijas atgriezusies latviete koronavīrusa karantīnu izmanto kā laiku sev - pastaigai pa skaistuma saloniem

Šie ir Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati, bet papildus ir cilvēki, kuri ir atgriezušies no vīrusa skartajām teritorijām un atrodas labprātīgā karantīnā ar darba devēja atļauju vai pat obligātu rīkojumu. Par šo grupu oficiālas informācijas nav, taču jau atklājies, ka dažs šo karantīnu uztver kā atvaļinājumu.

Kosmetoloģes pārsteigums

Jauns.lv rīcībā ir stāsti par vairākiem gadījumiem, kad cilvēki, kuri it kā atrodas karantīnā, bet nav saslimuši, izmanto negaidīto brīvlaiku, lai apmeklētu kosmetologus, sporta zāles un citas publiskas vietas.

Kāda Rīgas kosmetoloģe Jauns.lv pastāstīja, ka pie viņas ir atnākusi pastāvīgā kliente un procedūras laikā pati atklājusi, ka nupat atgriezusies no Itālijas un nu pilnā apjomā cenšoties izmantot laiku, kad ar priekšniecības atļauju nav jāiet uz darbu.

Nekādu simptomu gan viņai neesot, bet jāņem vērā, ka infekcija sāk izpausties pēc vīrusa inkubācijas laika, vismaz piecām dienām pēc tā nokļūšanas organismā, bet karantīna ir 14 dienas.

Pie ginekoloģes ar sāpošu kaklu

Ar līdzīgu stāstu dalās arī kāda ginekoloģe, kura lūdz neminēt viņas vārdu. Pie viņas atnākusi paciente, kura Itālijā uzturējusies veselu mēnesi un tur veikusi ginekoloģiska rakstura analīzes. Pie ārsta tur neesot tikusi un ar analīžu rezultātiem vērsusies jau pie mediķes Rīgā.

Ginekoloģe analīžu rezultātos uzreiz konstatēja mikrobus, kas parasti norāda uz gļotādas iekaisumu un pirms tālākas apskates lūdza pacientei parādīt kaklu. Tas bija apsārtis, un tikai tad paciente atzinās, ka nupat atbraukusi no Itālijas. Nu ārste ir spiesta pati ievērot labprātīgu karantīnu, kaut gan pirmajā analīzē vīrusa klātbūtne nav konstatēta.

Viņa uzskata, ka visās ārstniecības iestādēs šobrīd ar steigu jāiekārto atsevišķas pieņemšanas vietas slimniekiem, kuriem ir Covid-19 raksturīgie simptomi, lai viņus nošķirtu no pārējās pacientu plūsmas jau pirms reģistratūras.

Ko nozīmē karantīna

Veselības ministrijas un SPKC mājaslapās ir ievietota pilna informācija, kādai jābūt reālai karantīnai mājas apstākļos un kādi pasākumi jāveic. Visbūtiskākais ieteikums – maksimālu izvairīties no saskarsmes ar citiem cilvēkiem, uzturoties vismaz divu metru attālumā un atturoties no jebkādiem fiziskiem kontaktiem. Vēlams pat uzturēties atsevišķā, labi vēdināmā telpā.

Ir pienākums reizi dienā sazināties ar ģimenes ārstu un informēt par situāciju – tiesa gan, arī ģimenes ārsti ir informēti tikai par tām 170 personām, kuras karantīnā uzturas pēc SPKC norīkojuma. Nekādas atbildības par karantīnas neievērošanu nav, un tas kā cilvēks pret to izturas, atkarīgs tikai no viņa goda prāta.

Atbildības īsti nav

Latvijā reālu sodu var saņemt tikai par apzinātu rīcību šajā gadījumā. Krimināllikuma 133. pants nosaka: “Par personas apzinātu inficēšanu ar bīstamu infekcijas slimības izraisītāju, ja tā rezultātā nodarīti smagi miesas bojājumi vai tā bijusi par iemeslu cietušā nāvei, – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”

Tātad, lai saņemtu sodu, kādam ar Covid-19, to zinot, ar domu “ja ir man, lai ir arī citiem”, jāapmeklē publiskas vietas, jāaplipina cilvēki un tad vēl pašam jāatzīstas, ko to ir darījis speciāli.

Epidemioloģiskā drošība

Tiesa gan ir arī, Epidemioloģiskās drošības likums, kurā reglamentētas valsts funkcijas oficiāli izsludinātas epidēmijas apstākļos. Likumā ir atrunāta sīka visu valsts iestāžu darbība epidēmijas gadījumā – arī policijas un vajadzības gadījumā pat Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšana karantīnas nodrošināšanā, gan arī noteikti sodi par tās pārkāpumiem.

37. pantā noteikts, ka par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu, ja tas var radīt risku cilvēku veselībai, piemērojams naudas sods. Tomēr šie Saeimas grozījumi stāsies spēkā tikai 1. jūliju – no šā datuma fiziskai personai draudēs sods no 10 līdz 700 eiro, juridiskai personai no 140 līdz 4300 eiro.

Turklāt tas var notikt tikai gadījumā, ja konkrētā sērga ir iekļauta Ministru kabineta speciālā infekcijas slimību sarakstā, kurā pavisam atrodamas 61 slimības, un valstī oficiāli izsludināta karantīna. Covid-19 šajā sarakstā vēl nav.

Pagaidām situācija vēl tiek kontrolēta, tomēr zinot airBaltic pārstāvja pirms dažām dienām teikto, ka vēl ir apmēram 8000 pasažieru, kuriem ir grūtības atgriezties mājās, iespējams, ka vērts sākt gatavoties nopietnākai krīzei.

Tikmēr naudas sodus var saņemt vien par infekcijas skartu augu pārvietošanu vai Āfrikas cūku mēra karantīnas noteikumu neievērošanu.