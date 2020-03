Aizdomās par "Covid-19" Latvijā izmeklēti jau 200 pacienti, bet infekcijas gadījumi nav konstatēti

Pēdējā diennaktī pārbaudes veiktas vēl 14 cilvēkiem. Visi rezultāti bijuši negatīvi, saslimšanu nekonstatējot.

Kopumā Latvijā ar aizdomām par "Covid-19" līdz šim izmeklēti 200 pacienti. No visiem viens izmeklējums bijis pozitīvs un sasirgusī sieviete pirmdien nogādāta Latvijas Infektoloģijas centrā, bet kopš otrdienas turpina ārstēšanos mājās. Sieviete, kas ir rīdziniece, sestdien, 29.februārī, ielidojusi no Minhenes, pirms tam ceļojot vīrusa skartajā Itālijas reģionā.

Latvijā no 28.februāra īpaši piesardzības pasākumi bija attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas-Romanjas, Pjemontas apgabaliem, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas. Savukārt no šodienas Latvijā aizdomas par iespējamu inficēšanos ar "Covid-19" koronavīrusu simptomu parādīšanās gadījumā pārbauda visiem no Itālijas atbraukušajiem, nevis tikai ceļotājiem no Itālijas ziemeļu reģioniem.

Personām, kuras ir atgriezušās no minētajām teritorijām un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, - ir jāzvana uz 113. Pie personām ieradīsies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kura paņems analīžu materiālu laboratoriskai pārbaudei vai arī nogādās pacientu tuvākajā slimnīcā, kur tiks noņemti analīžu paraugi.

Ja personai būs smagas elpceļu infekcijas pazīmes, tostarp apgrūtināta elpošana, NMPD šo personu nogādās stacionārā.

Par izmeklējumu rezultātiem laboratorija informēs pacientu un SPKC. Persona informāciju par izmeklējumu rezultātiem saņems 24 stundu laikā.