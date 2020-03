Latvijā konstatētajai "Covid-19" pacientei atkārtotie analīžu rezultāti arī bijuši negatīvi

Viņš skaidroja, ka tagad ir veiktas divas kontroles pēc pirmās analīžu veikšanas, un abos gadījumos rezultāti bija negatīvi. Perevoščikovs norādīja, ka pārbaudes notika saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas noteikto kārtību, proti, lai pierādītu, ka cilvēks ir atbrīvojies no "Covid-19", ir vajadzīgas divas pārbaudes ar 24 stundu intervālu pēc pozitīvu analīžu rezultātu saņemšanas.

Vienlaikus SPKC joprojām gaida informāciju no Vācijas atbildīgajiem dienestiem saistībā ar Vācijas pilsoni, kurš atradies vienā mikroautobusā ar pirmo Igaunijā reģistrēto "Covid-19" gadījumu. Perevoščikovs atgādināja, ka SPKC ir apzinājis visas šajā mikroautobusā riskam pakļautās personas, un viņiem ir noteikta 14 dienu karantīna.

"Saslimušo skaits noteikti varētu pieaugt, ja turpināsies ceļojumi," sacīja Perevoščikovs, piebilstot, ka "Covid-19" nereti izpaužas vieglā formā, tāpēc saslimušais to var arī sākotnēji nepamanīt.

SPKC eksperts arī stāstīja, ka nesen Slovākijā konstatēts gadījums, kur kāds iedzīvotājs inficējies ar "Covid-19" pēc tam, kad viņa dēls atgriezies no Itālijas. Šajā gadījumā inficēšanās notikusi, lai gan no Itālijas atbraukušais uzrādījis negatīvus analīžu rezultātus uz "Covid-19".

Minētais gadījums norāda uz to, ka pastāv iespējamība, ka ar "Covid-19" inficētais nemaz to neapzinās. Tāpēc SPKC rekomendē riska grupā esošās personas, proti, iedzīvotājus ar blakusslimībām vai seniorus, būt īpaši piesardzīgiem, kontaktējoties ar jebkuru, kurš ir atgriezies no teritorijām, kur notiek nekontrolēta vīrusa izplatīšanās.

SPKC eksperts arī informēja par notikumu attīstību pasaulē saistībā ar "Covid-19". Viņš klāstīja, ka situācijā Eiropas Savienības (ES) valstīs turpina pasliktināties - pagājušajā diennaktī konstatēti 1254 jauni "Covid-19" saslimšanas gadījumi un 46 nāves gadījumi. No visiem reģistrētajiem gadījumiem 769 noteikti Itālijā, kur arī konstatēts 41 nāves gadījums no "Covid-19". Patlaban Itālijā ir novērojams vislielākais pieaugums ar "Covid-19" saslimušo skaitā. Pēc Perevoščikova paustā, ievērojams saslimušo skaita pieaugums arī novērojams Francijā un Vācijā, kur abos gadījumos reģistrēti 138 jauni saslimušie.

Tomēr SPKC eksperts norādīja, ka novērojamas arī pozitīvas tendences, piemēram, Ķīnas pilsētā Uhaņā pagājušajā diennaktī "nav reģistrēts neviens jauns gadījums, kas liecina ka infekcija ir apkarojama".

Jau ziņots, ka Latvijā pirmdien tika apstiprināta pirmā saslimšana ar "Covid-19". Sieviete, kas ir rīdziniece, sestdien, 29.februārī, ielidojusi no Minhenes, pirms tam ceļojot vīrusa skartajā Itālijas reģionā.

Igaunijā piektdienas rītā tika konstatēti vēl pieci saslimušie ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19", kuri 29.februārī no Bergamo Itālijā lidojuši uz Rīgu, tādējādi kopējais saslimušo skaits Igaunijā sasniedzis desmit. Taču nedaudz vēlāk Igaunijā tika konstatēts vēl viens "Covid-19" saslimšanas gadījums, tādējādi kopējo skaitu palielinot līdz 11 gadījumiem, un tas konstatēts kādam skolēnam.

Latvijā īpaši piesardzības pasākumi ir attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas.

Personām, kuras ir atgriezušās no minētajām teritorijām un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums -, ir jāzvana uz 113. Pie personām ieradīsies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kura paņems analīžu materiālu laboratoriskai pārbaudei vai arī nogādās pacientu tuvākajā slimnīcā, kur tiks noņemti analīžu paraugi.

Ja personai būs smagas elpceļu infekcijas pazīmes, tostarp apgrūtināta elpošana, NMPD šo personu nogādās stacionārā.

Par izmeklējumu rezultātiem laboratorija informēs pacientu un SPKC. Persona informāciju par izmeklējumu rezultātiem saņems 24 stundu laikā.