"Covid-19" skartajās valstīs pabijušajiem pansionātu un bērnudārzu darbiniekiem draud karantīna

Viņa norādīja, ka šāda 14 dienu karantīna jau patlaban ir paredzēta visiem Veselības ministrijas pakļautībā esošo ārstniecības iestāžu, tai skaitā lielo universitātes slimnīcu darbiniekiem.

Jaunais vīruss vēl nav pietiekami izpētīts, tāpēc ir situācijas, kuras nevar paredzēt, bet kurām var izstrādāt rīcības algoritmus tikai pēc tam, kad kaut kas jau ir noticis, skaidroja Viņķele. Kā piemēru viņa minēja Norvēģijas gadījumu, kad izrādījās, ka ārsts ir apmeklējis jaunā koronavīrusa skartās teritorijas un pēc atgriešanās mājās nav novērojis nekādus simptomus, tāpēc devies uz darbu, taču vēlāk tomēr izrādījies, ka viņš ir bijis slims ar "Covid-19". Latvijas atbildīgās iestādes cenšas no šādiem gadījumiem mācīties, uzsvēra veselības ministre.

Viņa apliecināja, ka Latvijas atbildīgās iestādes ļoti aktīvi seko līdzi aktualitātēm saistībā ar jauno koronavīrusu un ir gatavas rīkoties. "Dienesti ir ārkārtīgi augstā gatavības pakāpē, mēs nākam kopā gandrīz katru dienu, un tā nav vienkārši formalitāte," apgalvoja Viņķele.

Runājot par pagājušajā nedēļā Igaunijā caur Rīgu ieceļojušo Irānas pilsoni, kurš izrādījās sasirdzis ar "Covid-19", Viņķele norādīja, ka līdz šim ir apzināta lielākā daļa Latvijas valstspiederīgo pasažieru, kuri kopā ar viņu ceļojuši lidmašīnā, mikroautobusā un autobusā. Daži no šiem pasažieriem gan neesot atsaukušies, taču ar viņiem aizvien tiekot mēģināts sazināties. Savukārt informācija par citu valstu pilsoņiem ir nodota attiecīgo ārvalstu dienestiem, norādīja ministre.

Viņa atgādināja, ka cilvēkiem, kuri ir bijuši koronavīrusa skartajās valstīs vai kontaktējušies ar "Covid-19" slimnieku, vajadzētu 14 dienas vērot sevi un pēc tam, ja nav novēroti nekādi simptomi, atgriezties ikdienas gaitās, savukārt, ja parādās simptomi, veikt analīzes, zvanot uz tālruni 113 un izsaucot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

Viņķele piebilda, ka pacientiem, kuriem ir tikai viegli augšējo elpceļu vīrusu saslimšanām raksturīgie simptomi, jaunais koronavīruss analīzēs var arī neuzrādīties, pat ja cilvēks ar to ir inficējies. Lai no šādiem gadījumiem maksimāli izvairītos, pacientiem, veicot "Covid-19" testus, iespēju robežās tiek pārbaudīta arī citu vīrusu klātesamība, nolūkā saprast, no kā cilvēkam varētu būt parādījušies simptomi. Ja nekādi citi vīrusi netiek konstatēti, tad pacients uzskatāms par "aizdomīgu" un tomēr būtu vēl novērojams, atzina ministre.

Kā ziņots, aktuālā situācija saistībā ar jaunā koronavīrusa izplatību un nepieciešamajiem pasākumiem turpmākai rīcībai šodien tiks pārrunāta KVP sēdē, kas sāksies plkst.10.30.

Līdz šim Latvijā aizdomas par jauno koronavīrusu laboratoriski pārbaudītas 114 cilvēkiem, bet nevienā gadījumā bažas par inficēšanos nav apstiprinājušās, informē Slimību profilakses un kontroles centrs.

Līdz ar to Latvija palikusi viena no pēdējām valstīm Eiropā, kuru vēl nav skāris jaunais koronavīruss. Visās Latvijas kaimiņvalstīs jau ir reģistrēts vismaz pa vienam "Covid-19" slimniekam.