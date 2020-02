Šodien, 21.februārī, bija iespēja klātienē apskatīt mamogrāfijas un stereotaktiskās biopsijas izmeklējumu iekārtu, kā arī uzskatāmi pārliecināties par to darbību, iegūtajiem attēliem un to kvalitāti.

Imants Paeglītis: „Tagad pacientēm būs iespēja veikt izmeklējumus ar mūsdienīgām un inovatīvām diagnostikas iekārtām, kas jau tuvākajā nākotnē varētu veicināt tendenci – atklāt audzējus agrīni un veiksmīgi ārstēt.”

Ilze Viņķele, veselības ministre: „Mūsu zinošie un prasmīgie ārsti var strādāt ar inovatīvām un mūsdienīgām diagnostikas iekārtām. Vienlīdz nozīmīgi ir arī tas, ka telpas pielāgotas ārstu un pacientu vajadzībām, un pacients jūtas diskrēti. Šis kopums sniedz iespēju ārstiem augt profesionāli un pilnveidot prasmes. Tikai sadarbojoties un uzklausot ārstu un pacientu vajadzības, spēsim panākt pozitīvus risinājumus”

Ilze Eņģele, Diagnostiskās radioloģijas centra virsārste mamogrāfijā: „Tagad stacionārā Latvijas Onkoloģijas centrs pacientēm būs iespēja veikt pilnu krūts diagnostikas izmeklējumu ciklu – mamogrāfiju, ultrasonogrāfiju un, ja būs nepieciešams - arī biopsiju.”

Tagad ikvienai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā Latvijas Onkoloģijas centrs pacientei, iepriekš pierakstoties, būs iespēja veikt izmeklējumus ar jaunām, modernām un augstas izšķirtspējas iekārtām. Mamogrāfijas iekārta “AMULET Innovality”, kā arīstereotaktiskās biopsijas izmeklējumu iekārta “Affirm Prone Breast Biopsy System” ir paredzētas pacientes kompleksai izmeklēšanai. Līdz šim uzreiz pēc jauno iekārtu uzstādīšanas, pielāgojot programmatūru un veicot mediķu apmācību, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā plānveida un zaļā koridora pacientēm jau tika veikti šādi plaša spektra izmeklējumi.

Profesors Jānis Eglītis, Veselības ministrijas galvenais speciālists onkoloģijā un ķīmijterapijā, Latvijas Onkoloģijas centra Krūts ķirurģijas nodaļas vadītājs: „Tagad pateicoties inovatīvām tehnoloģijām un augstas izšķirtspējas attēliem, ārsti varēs labāk saskatīt nelabvēlīgās izmaiņas un operatīvi nosūtīt pacienti tālākai novērošanai vai ārstēšanai.”

Viens no mamogrāfiem ir diagnostiskais mamogrāfs, kuram ir visaugstākā izšķirtspēja krūts vēža diagnostikai. Iekārta ir aprīkota arī ar tomosintēzi – krūts dziedzera uzņēmumi no vairākiem leņķiem, lai labāk ieraudzītu audu izmaiņas uz dziedzeraudu fona. Otra pilnīgi jauna iespēja ir veikt mamogrāfiju ar kontrastvielu un pēc tam subtrakciju, kas nodrošina konkrēta veidojuma labāku vizualizāciju. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca šo iekārtu iegādājās par 222 555 eiro (bez PVN) par pašu līdzekļiem.

Otrs mamogrāfs ir „specializētā stereotaktiskās mamogrāfijas iekārta ar vakuuma biopsijas aprīkojumu, kas nodrošina 2D/3D attēlveidošanu un 360 grādu pieeju pacientam guļus stāvoklī uz vēdera". Tā cena iepirkuma rezultātā ir 270 404,75 eiro. Valsts finansēja iekārtas iegādi 250 000 eiro apmērā, savukārt atlikušo naudas summu samaksāja Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca.

Ilze Eņģele: „Krūts audzēju diagnosticēšanai tiek izmantota mamogrāfija, mamogrāfija ar kontrastvielu, tomosintēze, stereotakse, rezultātā operācijas kļūs daudz saudzīgākas. Ja parastā 2D mamogrāfijā krūti redzam kā grāmatu - no vāka līdz vākam, tad tomosintēze ir tik precīzs izmeklējums, it kā mēs krūti šķirstītu it kā pa lapai. Vienu pēc otras, ļoti precīzi. Tieši šis precīzais izmeklējums ļauj vēzi atklāt ļoti agrīni un atklāšanas brīdī jau atbrīvot krūti no aizdomīgā veidojuma bez speciālas operācijas.”

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstējas aptuveni 75% no visiem onkoloģiskajiem pacientiem Latvijā. No kopējā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pacientu skaita - onkoloģisko pacientu īpatsvars ir tuvu 30%. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā ārstniecības iestāde valstī.