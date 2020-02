Ķīnas veselības uzraudzības amatpersonas publicē pirmo apjomīgo pētījumu par koronavīrusu

Ķīnas Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka vairāk nekā 80% gadījumu saslimšana ar vīrusu noritējusi viegli un pacienti ir atveseļojušies. Lielākam riskam ir pakļauti tieši vecāka gadu gājuma ļaudis.

Pētījums norāda arī uz augsto risku medicīnas personālam, proti, Uhaņā (koronavīrusa epicentrā) jau nomiruši desmitiem ārstu. Pētījumā uzsvērts, ka Hubei province ir vissmagāk skartā teritorija valstī un tur nāves gadījumu skaits ir 2,9% salīdzinājumā ar 0,4% pārējā Ķīnas teritorijā.

Pētījumā iegūtie dati apliecina, ka procentuāli kopējais no “Covid-19” mirušo skaits ir 2,3%. Jaunākie oficiālie dati liecina – uz doto brīdi koronavīrusa izraisītu nāves gadījumu skaits ir 1868 un inficēšanās gadījumu skaits – 72 436.

Pētījuma rezultāti lielā mērā apstiprina medicīnas speciālistu un amatpersonu iepriekš pausto par koronavīrusu “Covid-19”. Daži no secinājumi ir šādi:

1. Aptuveni 80,9% pacientu vīrusu pārslimo vieglā formā, 13,8% smagā, bet 4,7% atrodas kritiskā stāvoklī.

2. Augstākais nāves gadījumu skaits ir starp vecāka gadu gājuma cilvēkiem, proti, virs 80 gadiem.

3. Bērniem vecumā līdz 9 gadiem nāves gadījumi nav apstiprināti, cilvēkiem līdz 39 gadu vecumam nāves gadījumu skaits joprojām ir zems – 0,2%.

4. Nākamajās vecuma grupās nāves gadījumu skaits pakāpeniski pieaug – no 40 gadiem – 0,4%; no 50 gadiem – 1,3%; no 60 gadiem – 3,6%; no 70 gadiem – 8%.

5. Izvērtējot dzimumu proporciju, vīrieši no jaunā vīrusa mirst biežāk nekā sievietes

6. Blakus saslimšanas, kas pakļauj pacientus lielākam nāves riskam ir – sirds un asinsvadu slimības, diabēts, hroniskas elpošanas slimības un hipertensija.

Pētījuma autori lēš, ka koronavīrusa epidēmiskā līkne pieaugusi ap 23. janvāri, bet samazinās kopš 11. februāra. Pētījuma dati liecina, ka kopējā epidēmijas līknes lejupejošā tendence varētu nozīmēt to, ka Hubei provinces izolācija, kā arī nemitīga informācijas pārraidīšana par to, kā sevi pasargāt no vīrusa, varētu būt palīdzējusi ierobežot epidēmiju.

Taču autori arī neizslēdz iespēju, ka daudziem, atgriežoties no garajām brīvdienām, epidēmija varētu izplatīties ar jaunu spēku.

