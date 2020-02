Kuri pārtikas produkti noder mājas aptieciņā

Āboli

Ar visu mizu sarīvēts ābols palīdz pret caureju, turklāt labāk iedarbojas tāda rīvēta ābola putriņa, kas gaisa ietekmē jau kļuvusi brūngana.

Ķiploki

* Arī ķiploki ir labs līdzeklis pret tā dēvēto ceļojumu caureju – kad nepierasti ēdieni vai arī ne visai svaigi produkti radījuši gremošanas problēmas. Ķiploki iznīcina infekcijas ierosinātājus un nomierina gremošanas traktu. Šim nolūkam sīki sakapā ķiploka daiviņu un vairākas reizes dienā apēd pa naža galam sasmalcinātu ķiploku.

* Ķiploki labi noder gadījumos, kad draud saaukstēšanās, jo tie palielina organisma aizsargspējas un zināmā mērā darbojas kā antibiotikas. Nomizo piecas ķiploka daiviņas un izspiež caur ķiploku spiedi, pēc tam samaisa ar piecām tējkarotēm cukura, pielej nedaudz ūdens, uzvāra, ļauj piecas minūtes ievilkties, tad izkāš un dzer pa karotītei tā, lai dienas gaitā visu daudzumu izlietotu.

Kartupeļi

Gadījumos, kad iekaisis urīnpūslis, kartupeļu kompreses ir labs palīgs. Divus lielus kartupeļus izvāra mīkstus, sastampā un karstus ietin linu dvielī. To uzliek uz vārīgās vietas, virsū uzklāj sausu linu dvieli un tam virsū – vilnas lakatu. Tiklīdz komprese ir atdzisusi, to noņem un uzliek jaunu.

Citronu sula

Labi palīdz pret kakla sāpēm. Vairākas reizes dienā, cik lēni vien iespējams, norij pa tējkarotei svaigi izspiestas citronu sulas. Tā likvidē iekaisumu un dezinficē kaklu.

Sīpoli

*Tiklīdz iedzeļ kāds nejauks kukainis, svaiga sīpola šķēle der kā pirmā palīdzība. To ar leikoplastu piestiprina pie koduma vietas un ļauj vienu divas stundas iedarboties. Sīpola sula mazina sāpes un neļauj veidoties pietūkumam. Ja pirms tam nav izdevies no koduma vietas izvilkt dzeloni, tad pēc sīpola noņemšanas to var itin viegli izdarīt.

*Svaigi sarīvēta sīpola sula palīdz arī pret ausu sāpēm. Vates gabaliņu iemērc sulā un iebāž ausī. Sula mazina iekaisumu un sāpes un izvelk no ķermeņa nelabās vielas.

Mārrutki

*Ja pēc uzturēšanās karstā saulē vai smacīgās telpās sāk mocīt galvassāpes, tad var izlīdzēties ar mārrutkiem. Trīs ēdamkarotes svaigi sarīvētu mārrutku uzziež uz mitras linu drāniņas, to saloka un uz pusstundu pieliek pie deniņiem.

*Mārrutki palīdz arī pret saules alerģiju, kad uz sejas un dekoltē parādās niezošas pūtītes. Ēdamkaroti svaigi rīvētu mārrutku samaisa ar ¼ litru paniņu, ļauj pusstundu ievilkties un pēc tam ieziež niezošās vietas. Pēc stundas noskalo ar siltu ūdeni.

Piens

Auksts piens ir labs līdzeklis pret apdegumiem, jo samazina sāpes. Dvielīti iemērc pienā, kā kompresi uzliek uz apdegušās vietas un piestiprina. Pēc stundas kompresi atjauno.

Biezpiens

Ļoti iedarbīgs līdzeklis pret saules apdegumiem ir atdzesēts biezpiens, ko uzziež uz apsarkušajām vietām. Ļauj kādu brīdi iedarboties, tad noņem nost. Šo procedūru atkārto vairākas reizes. Biezpiens tiek uzskatīts par tautas medicīnas antibiotiku, jo mazina iekaisumu un apdegumu un remdē sāpes.

Tomāti

Arī palīdz pret saules apdegumiem. Tomātu sagriež šķēlēs un uzklāj uz apdegušajām vietām. Tiklīdz šķēles sasilst, tās apmaina pret aukstām.

Ingvers

Ir iedarbīgs līdzeklis pret nelabumu, kas reizēm uzmācas, braucot ar automašīnu vai lidojot ar lidmašīnu. Ja gaidāms kāds ceļojums, ieteicams paņemt līdzi gabaliņu ingvera saknes. To nomizo, sagriež mazos gabaliņos, lēnām sakošļā un norij.

Rutku sula

Palīdz gadījumos, kad ieēsts pārāk daudz un pārāk smags ēdiens. Nomizo un sarīvē nelielu rutku, ieliek linu drāniņā un izspiež sulu. Ļauj tai kādu laiku pastāvēt un tad dzer pa tējkarotei katru stundu.

