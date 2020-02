Vai lietot Coca Colu kā ārstniecības līdzekli, vai labāk tomēr nē? Ko saka mediķi?

Neraugoties uz garo sarakstu, kurā uzskaitīts viss iespējamais kaitējums no saldinātā dzēriena, cilvēki ir atklājuši, ka tieši Coca-Cola ir labākais līdzeklis pret gremošanas traucējumiem, kakla sāpēm un ne tikai.

Praktiski pierādījies, ka Coca-Cola efektīvi mazina nelabu dūšu un caureju. Bērnu gastroenterologs Jeļena Sergejevaskaidro, ka Coca-Colas brīnumainais efekts iedarbojas ne uz visiem, bet, iespējams, ka daļai bērnu tiešām pāris malciņi atgāzēta saldinātā dzēriena palīdz.

"Soda un kofeīns var mazliet mazināt sliktu dūšu, bet ne visiem. Vēl Coca-Cola ir ārkārtīgi daudz cukura. Ja bērns slikti jūtas un nekādi savādāk nevar uzņemt pārtiku, ar "kolu" var pasargāt no hipoglikēmijas - cukura daudzuma straujas samazināšanās. Bērniem līdz 6 gadu vecumam šādas cukura svārstības organismā ir īpaši izteiktas. Vemšanas un caurejas gadījumā bērns var palikt "ļengans", jo trūkst gan šķidruma, gan cukura. Ar nelielu (!) daudzumu dzēriena - burtiski pāris malciņiem, to var atrisināt. Bet dot to drīkst tikai atgāzētu dzērienu, kurā vairs nav burbulīšu. Pretējā gadījumā kuņģa un zarnu traks var tikt pastiprināti kairināts, veicināt vēl lielāku iekaisumu un pat izprovocēt gastrītu".

Vēdera darbības uzlabošanai

Oficiālu zinātnisku pētījumu, kas pierādītu, ka Coca-cola uzlabo kuņģa - zarnu trakta darbību, nav, tomēr cilvēki to dzer, cerībā, ka dzēriens atbrīvos no "smaguma sajūtas" pakrūtē pēc pārāk dāsnas maltītes.

Atēnu Universitātes medicīnas koledžas pētnieki ir meklējuši un atraduši pierādījumus tam, ka gāzētā dzēriena lietošana var palīdzēt šķīdināt fitobezoārus – akmeņus vēderā, kas sastāv no neorganiskās barības atlikumiem. Tādi rodas, ēdot dažus konkrētus augļus, piemēram, hurmu, ķirbjus, dateles, rozīnes. Coca-cola satur fosforskābi un ogļskābo gāzi, kas šķīdina dažādas vielas.

Samazina astmas lēkmes

2010. gadā tika veikts pētījums, kas parādīja saistību starp kofeīna lietošanu un astmas lēkmēm. Proti, astmas lēkmes noritēja vieglāk cilvēkiem, kas ikdienā dzēra dzērienus, kas satur kofeīnu. Kofeīns ir viena no Coca-Colas sastāvdaļām. Kofeīna iedarbība uz organismu ir līdzīga kā teofilīnam, kas ir astmas ārstēšanas medikaments.

Palīdz apturēt žagošanos

Ātri izdzerta glāze istabas temperatūras Coca-Colas palīdz apturēt žagas. Pārbaudi, vai tiešām tā ir. Visās lietošanas reizēs dzēriens ir jāatver un jāļauj tam atgāzēties.

Palīdz ārstēt sāpošu kaklu

Ir dzirdēts, ka atgāzēta istabas temperatūras Coca-Cola ir jaudīgs līdzeklis sāpoša, iekaisuša kakla ārstēšanai. Vēl varot pievienot citronu un ingveru. Savukārt ārsti brīdina, ka saldinātas dzēriens slimošanas laikā nav laba doma, jo veicina dehidrāciju tad, kad šķidrums organismam īpaši nepieciešams.

Palīdz pret aizcietējumiem

Coca-Cola, kas satur kofeīnu, var palīdzēt arī pret aizcietējumiem, tomēr ne katram būs šis efekts, jo organisma reakcija uz kofeīnu katram indivīdam ir atšķirīga. Medicīnisku pētījumu par efektu šo gan nav.

Palīdz samazināt galvas sāpes

Sākotnēji Coca-Cola dzēriens tika tirgots kā galvas sāpju mazinošs līdzeklis un to pārdeva aptiekās. Laiks iet, lietu kārtība mainās. Dzērienu var nopirkt veikalā, bet kofeīns gāzētajā dzērienā ir palicis. Kofeīns teorētiski var samazināt galvassāpes, bet aspirīns, ibuprofēns un citi mūzdienīgi medikamenti tomēr būs efektīvāki.

Samazina medūzas dzēliena radīta apdeguma sāpes

Lai arī Latvijas ūdeņos indīgo medūzu nav, tās var sastapt atvaļinājuma laikā siltās zemēs. Medūzas dzēliena sāpes var samazināt, apslakojot cietušo vietu ar Coca-Cola, un tas ir pierādīts 1993. gada pētījumā, kas notika Austrālijā. Coca-Cola samazināja sāpes un reakciju uz dzēlienu no 25 līdz 75 procentiem. Tiesa, etiķūdens strādātu vēl efektīvāk, bet kurš tad uz pludmali ņem līdzi etiķa šķīdumu?

Pretpaģiru līdzeklis

Pēc vētrainas ballītes Coca-Cola ir viens no dzērieniem, kas mazina paģiru simptomus. Paldies tajā esošajam lielajam cukura daudzumam.

Esam apkopojuši tautā un tīmeklī dzirdētas gudrības par iespējamajiem ieguvumiem, saprātīgos daudzumos lietojot Coca-Colu, tomēr ārsti un uztura speciālisti brīdina par kaitējumiem, ko rada šī pasaulē populārā dzēriena nekontrolēta lietošana. Tie ir krietni lielāki.

Ņem vērā, ka dzērienā ir milzīgs daudzums cukura, kas ietekmē vielmaiņu, veicina aptaukošanos, dramatiski bojā zobus, palielina cukura diabēta risku un pat samazina auglību.

Lieto saprātīgi un slimības gadījumā konsultējies ar ārstu!

