Seši soļi, kad sejā šķauda vīruss!

Spēcini sevi

Vitamīni un minerālvielas ir daudzuma ziņā niecīgas vieliņas, bet nodrošina trīs būtiskāko imūnsistēmas aizsardzības līmeņu raitu darbību – ādas un gļotādas aizsardzības spējas, šūnu imunitāti un spēju ražot antivielas.

Tieši tāpēc pirmais solis būs nodrošināt savu organismu ar nepieciešamo mikrovielu devu! Katram reģionam piemīt savs vīrusu veids, un lietojot multivitamīnu kompleksu, kas nāk no citām valstīm, bieži vien varam palikt bez gaidītā rezultāta. Vietējā farmācijas zīmola LYL love your life® uztura bagātinātāja LYLimmunUP formulas, kas balstīta uz 6 augu valsts ekstraktiem, 5 vitamīniem un 4 minerālvielām, uzdevums ir parūpēties tieši par Latvijas iedzīvotāju veselību. Tas ir īpašs kopdarbs, kur savu roku pielikuši gan Latvijas speciālisti, kas pārzin mūsu valsts iedzīvotāju skarošos vīrusus un gripas paveidus, kā arī to, kā Latvijā dzīvojoša cilvēka organisms reaģē uz augu valsts vielām, vitamīniem un mikroelementiem, kopā ar Francijas farmaceitiem, kuru pieredze multivitamīnu kompleksa izstrādē ir neapstrīdama. Papildus tam mērķim, ka šai no dabas veltēm radītajai izlasei ir trāpīgi jāiedarbojas gan profilaktoriski, gan jau atvieglojot saslimšanu, svarīgs faktors ir arī tas, ka kopā savienotās vielas viena otru papildina, nevis nomāc, kā tas bieži gadās līdzīgos multivitamīnu kompleksos. Kā arī LYLimmunUP sastāvs ir sabalansēta tā, lai nenomāktu organisma dabisko imūnsistēmu.

LYLimmunUP satur 6 jaudīgu augu ekstraktus - ehinācijas, rozmarīna, liepziedu, melnā plūškoka augļu, aronijas, citronmētras, 5 imūnajai vitalitātei nepieciešamākos vitamīnus - A, C, D3, B6 un B9 un 4 nozīmīgas minerālvielas aminoskābju helātu formā – dzelzi, cinku, varšu un selēnu. Helātu forma nodrošina minerālvielu efektīvāku uzsūkšanos – līdz pat 85% vairāk. Komplekss bagātināts ar citrusaugļu bioflavonoīdiem, kas apgādā organismu ar antioksidantiem un palīdz cīņā ar dažādiem vīrusiem.

Biežāk esi mežā

„Shinrinyoku” jeb meža peldes Japānā ir īpašs imunitātes stiprināšanas veids, kuru efekts organismā saglabājas līdz pat 30 dienām. Salīdzinot imūnšūnu (galētājšūnu) aktivitāti un adrenalīna daudzumu organismā meža dienās un parastās darba dienās, japāņi secina – cilvēkiem pēc meža apmeklējuma imūnšūnu aktivitāte ir augstāka un adrenalīna līmenis zemāks. Efektu rada koku ēterisko eļļu sastāvā esošās antimikrobiālās vielas - fitoncīdi.

Beidz tuntulēties

Nevis fakts, ka nosalām, liek mums saslimt! Patiesais slimošanas kultivētājs ir maz „aukstā” gaisa jeb pārāk daudz laika iekštelpās. Rezultātā esam ciešā kontaktā ar pārējiem un viņu mikrobiem. Zinātnieki turpina pētīt aukstuma ietekmi uz cilvēku veselību. Zinātnes vārdā tie mērkti aukstā ūdenī, kaili turēti stindzinošās temperatūrās. Ir pētīti gan Antarktīdā dzīvojošie, gan grupas, kas veic ilgstošas ekspedīcijas uz apgabaliem ar zemu gaisa temperatūru. Pētīti arī distanču slēpotāji ar ekstrēmu fizisko slodzi. Secinājums 100% - ja nav šādu ekstrēmu apstākļu, no aukstuma nav ko bīties! Vai obligāti jatuntulējas, pirms doties laukā aukstā dienā? Atbilde būs „jā” tikai tādā gadījumā, ja tev bez biezas drēbju kārtas ir nekomfortabli vai ilgstoši paredzēts uzturēties aukstumā. Taču veselībai un imunitātei aukstuma nekaitē!

Piešķir dzīvei garšu

Garšvielas ir svarīgas gan dēļ labvelīgās ietekmes uz veselību, gan dēļ daudzveidīgajām niansēm, ko tās piešķir ēdienam. Lūk, veselībai visvērtīgākie garšaugi un garšvielas, sarindotas secībā pēc to ietekmīguma – kurkuma, čilli un kajēnes pipari, ingvers, kanēlis, krustnagliņas, ķiploks, salvija, rozmarīns! Starp citu, daži no minētajiem augiem ekstrakstu veidā ir imunitātes spēcināšanai, elpceļu veselībai un noguruma mazināšanai domātajā izlasē LYL immunUP!

Smejies

Izrādās, ka smiekli uzlabo garastāvokli pat tad, ja pati nesmejies. Smadzeņu pētnieki novērojuši - klausoties otras personas smieklos, smadzenēs aktivizējas neironi, kas liek justies tā, it kā pats būtu gardi smējies. Optimisms imūnsistēmu uzlabo! Ir vairāki pētījumi, kuros norādīta saistība starp cilvēka dzīves uztveri, attieksmi pret dzīvi, fizisko veselību un mūža ilgumu. Psiholoģe Melisa Rozenkranca Viskonsinas Universitātē secināja, ka cilvēkiem ar pozitīvām emocijām veidojās vairāk antivielu pret novājinātajiem gripas ierosinātājiem un ir labākas organisma aizsargspējas. Nothingamas universitātes profesors Kavita Vedhara novērojis ko līdzīgu - komunikablajiem, kuri atrodas daudz biežākā kontaktā ar cilvēkiem un tāpēc vairāk pakļauti dažādām infekcijām, ir spēcīgākā imūnā sistēma, nekā piesardzīgajiem.

Kusties

Fiziskā slodze uzlabo sirds asinsvadu veselību, mazina asinsspiedienu, palīdz kontrolēt ķermeņa masu. Bet – vai tā vajadzīga imūnsistēmai? Regulāra fiziskā slodze ir viena no veselīga dzīvesveida pīlāriem. Gluži tāpat kā veselīgs, mikrouzturvielām bagātīgs uzturs, arī fiziskā slodze kopumā uzlabo veselību un arī imūnsistēmu. Fiziskās slodzes lielākais ieguldījums imūnsistēmā – tā uzlabo asins cirkulāciju, kā rezultātā imūnsistēmas sastāvā esošās šūnas un vielas brīvi ceļo pa organismu un efektīvi dara savu darbu.

Februārī LYLimmunUP iespējams iegādāties ar atlaidi līdz -30% visos aptieku tīklos Latvijā.

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®