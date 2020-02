Paciente vairs nespēja ne ēst, ne dzert - Latvijas Onkoloģijas centrā sievietei izoperē anormāla lieluma audzēju

Izmēros milzīga – (60cm x 40cm) un smaga (15 kg) audzēja palielināšanās ne tikai kritiski ietekmēja pacientes dzīves kvalitāti un veicināja viņas izolēšanos no sabiedrības, bet arī radīja nopietnus draudus viņas dzīvībai. Lai gan paciente Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā nonāca kritiskā stāvoklī, šobrīd izoperētā paciente jau ir izrakstīta no slimnīcas un, raugoties nākotnē – ārsti ir pārliecināti, ka viņa izveseļosies un pamazām atgriezīsies sabiedriskā dzīvē.

Foto: Austrumu slimnīca

Armands Sīviņš, Onkoķirurģijas klīnikas vadītājs, Abdominālās un mīksto audu ķirurģijas nodaļas ārsts: „Lai gan paciente zināja par audzēju, diemžēl viņa divu gadu garumā nemeklēja palīdzību – nevērsās pie ārstiem. Patiesībā bija emocionāli samierinājusies, ka būs jāaiziet. Nekādā gadījumā nevēlos moralizēt, jo zinu, kādu smagu emocionālu triecienu piedzīvo pacients, uzzinot onkoloģisku diagnozi. Un tomēr - vēlētos aicināt pacientus meklēt palīdzību. Nāciet uz konsultāciju un jautājiet ārstam nevis samierinieties. Kas pacientam šķiet kā bezcerīga situācija, ārstam – profesionāls izaicinājums.”

Pagājušā gada beigās, īsi pirms Ziemassvētkiem, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā akūtā stāvoklī tika stacionēta paciente, kas vairāk kā 6 mēnešus dzīvoja ar stiprām sāpēm vēderā un sliktu dūšu. Tādas dzīvībai svarīgas funkcijas kā ēšana, kustības, un visbeidzot - arī elpošana, bija apgrūtinātas un ierobežotas. Audzējs bija izaudzis tik liels, ka nospieda visus vēdera dobuma orgānus. Turklāt audzējs bija ieaudzis dzīvībai svarīgos orgānos. Paciente faktiski dzīvoja pusbadā. Nevarēja ieēst. Arī šķidrumu lietoja ļoti maz. Lai gan sieviete zaudēja svaru, viņas vēders vizuāli bija ļoti stipri palielināts. Pacientes svars, iestājoties slimnīcā, bija 60 kg. Ņemot vērā, ka izņemtā audzēja svars bija 15 kg, varam secināt, ka paciente svēra mazāk par 45 kg. Viņai bija atrofējušies muskuļi. Sieviete faktiski nevarēja izgulēties, jo uz muguras gulēt nevarēja, un arī uz sāniem vairs nē. Visbeidzot, paciente pārstāja iziet arī ārpus mājas.

Veicot izmeklējumus, tika secināts, ka ir iespējama ķirurģiska ārstēšana. Lai pacienti sagatavotu operācijai, kādu laiku bija nepieciešama parenterālā barošana. Armands Sīviņš: „Izaicinājums bija izmēros lielo audzēju atdalīt no pārējiem dzīvībai svarīgiem orgāniem. Operācija ilga 6 stundas. Tās laikā no pacientes vēdera tika izņemts apmēram 15 kg smags un izmēros milzīgs (60 cm X 40cm) audzējs. Pacientei nācās izņemt arī kreiso nieri un daļu no virsnieres. Operācija noritēja veiksmīgi, lai gan bija ļoti augsts iespējamo intraoperatīvo un pēcoperācijas komplikāciju risks. Lai gan izklausās neierasti un varbūt biedējoši, paciente nākotnē spēs pielāgoties pēcoperācijas apstākļiem.”

Minēto operāciju veica Latvijas Onkoloģijas centra (LOC) mediķu komanda: ārsts – onkoķirurgs Armands Sīviņš, Onkoķirurģijas klīnikas vadītājs, 4. Abdominālā un mīksto audu ķirurģijas nodaļa;

ārsts onkologs – ķirurgs Aleksandrs Malašonoks, LOC 4. Abdominālā un mīksto audu ķirurģijas nodaļa;

ārsts onkologs – ķirurgs Viktors Novikovs, LOC 4. Abdominālā un mīksto audu ķirurģijas nodaļa;

ārste anestezioloģe, reanimatoloģe Ilona Kreice, Anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļa;

operāciju māsa Ilona Miksone, LOC Operāciju bloks.

Armands Sīviņš: „Esmu gandarīts, ka Latvijas Onkoloģijas centrā spējām palīdzēt pacientei, kas bija zaudējusi cerību un vēlmi dzīvot. Svarīgi, ka pieņemot profesionālus izaicinājumus, mūsu slimnīcas ārsti pilnveido savas prasmes, gūst pieredzi, mācās un sadarbojas. Ieguvējs ir pacients, kas var paļauties, ka spēsim palīdzēt un pratīsim novērst ļoti sarežģītas veselības problēmas.”