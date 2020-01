Igaunijā saslimšana ar koronavīrusu tomēr neapstiprinās

Veselības departamenta neatliekamās palīdzības nodaļas vadītājs Martins Kadaja apstiprināja, ka mediķus izsaukusi viesnīcas administrācija. Viņš piebildis, ka saukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vajag tikai tad, ja tam ir nopietns iemesls, uzsverot, ka no visiem ķīniešiem nav jābaidās. “Iespējamība, ka tūrists no Ķīnas varētu ievazāt vīrusu mūsu valstī, ir pavisam maza,” piebildis Martins Kadaja.

Darbinieks, kurš izsaucis neatliekamo medicīnisko palīdzību atklājis, ka viens no iemesliem, kāpēc saucis mediķus – tūristi atteikušies atstāt savus viesnīcas numurus.

Pēcāk gan abi tūristi pilnībā sadarbojušies un bez pretošanās devušies uz slimnīcu, kur dažas stundas vēlāk apstiprināts – abi ir pilnībā veseli un nav inficējušies ar bīstamo koronavīrusu.

Jāatgādina gan, ka jau iepriekš Igaunija izteikusi bažas, ka to var skart koronavīruss, jo valstī ikgadu ierodas ap pusmiljons tūristu no Āzijas, ar prāmi no Helsinkiem. Un sevišķi daudz viņu esot ziemas mēnešos.