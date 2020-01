"Tā ir viltus ziņa un mēs aicinām sabiedrību pievērst uzmanību ziņas izplatīšanas avotiem," uzsvēra Veinberga.

Slimnīcas pārstāvji aicina aktuālajai informācijai sekot līdzi Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā "www.spkc.gov.lv".

Kā vēstīts, jaunais koronavīruss Eiropā līdz šim sasniedzis Franciju, Vāciju un Somiju.

Somijā vīruss konstatēs kādai Ķīnas tūristei un šis ir pirmais gadījums, kad valstī konstatēts jaunais vīruss. Sieviete pirms piecām dienām Ķīnā pametusi koronavīrusa uzliesmojuma epicentru - Uhaņas pilsētas reģionu, trešdien pavēstīja Somijas veselības amatpersonas.

Saistītās ziņas "Sēžam kopmītnēs un vienkārši gaidām" - no Uhaņas mājās vēlas atgriezties latviešu studente Sarma Vīru evakuēs, bet sievai liek palikt Ķīnā: koronavīruss izšķir ģimeni no Lielbritānijas 32 gadus vecai sievietei Somijā konstatēts koronavīruss

Vācijā apstiprināto jaunā koronavīrusa gadījumu skaits ir pieaudzis no viena līdz četriem, otrdien paziņoja Bavārijas federālās zemes veselības iestādes. Visi inficētie strādā Vācijas automašīnu daļu piegādes uzņēmumā "Webasto", kura galveno biroju Bavārijas Štarnbergas apgabalā nesen apmeklēja kolēģe no Ķīnas.

Francija bija pirmā Eiropas valsts, kuru skāra šī koronavīrusa uzliesmojums, un tur ir reģistrēti trīs zināmi infekcijas gadījumi. Visi trīs Francijā reģistrētie nesen bija apmeklējuši Ķīnu un ir ievietoti izolācijā.

Mirušo skaits koronavīrusa uzliesmojumā Ķīnā ir pieaudzis līdz 132 cilvēkiem, bet apstiprināto infekcijas gadījumu skaits palielinājies līdz 5974, trešdien paziņoja Ķīnas varasiestādes.

Vīruss līdz šim ir izplatījies vismaz 16 valstīs.

Latvijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktore Liene Cipule šonedēļ informēja, ka gadījumā, ja Latvijā tiktu konstatēts Ķīnas jaunais koronavīruss, tad ar to saslimušie pieaugušie tiktu nogāgāti Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS), bet bērni tiktu vesti uz Bērnu Klīnisko universitātes slimnīcu.

NMPD direktore norādīja, ka neskatoties uz vēl veicamajiem drošības pasākumiem, ir skaidrs, ka visas universitāšu slimnīcas ir pilnībā gatavas koronavīrusa infekcijas gadījumiem.

Savukārt Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs apstiprināja, ka medicīnas personāls un iestādes ir informētas par drošības pasākumiem vīrusa gadījumā.

SPKC arī aicina ārstniecības iestādes nekavējoties ziņot par katru smagas akūtas respiratoriskas saslimšanas gadījumu personai, kura 14 dienu laikā pirms saslimšanas apmeklēja Ķīnas pilsētu Uhaņu vai bija kontaktā ar slimnieku, kurš ir saslimis pēc ceļojuma uz Uhaņu.

Savukārt, lai samazinātu akūtu elpceļu infekciju vispārējo risku, SPKC visiem ceļotājiem iesaka izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuri slimo ar akūtām elpceļu infekcijām, bieži mazgāt rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi, izvairīties no neaizsargāta kontakta ar lauksaimniecības vai ar savvaļas dzīvniekiem un izvairīties no tirgus apmeklējumiem, kur pārdod dzīvus dzīvniekus vai apstrādā dzīvnieku liemeņus.

Ja ceļojuma laikā vai 14 dienas pēc tā tomēr parādās simptomi, kas norāda uz elpošanas ceļu slimībām - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, apgrūtināta elpošana - centrā aicina vērsties pēc medicīniskās palīdzības un informēt ārstu par ceļojumu.

16 Foto Ķīna rekordātrumā ceļ jaunu slimnīcu ar koronavīrusu sasirgušajiem +12 Skatīties vairāk

Vispārīgie ieteikumi infekcijas izplatības novēršanai ir regulāra roku mazgāšana, mutes un deguna aizklāšana klepojot un šķaudot, gaļas un olu rūpīga gatavošana un izvairīšanās no cieša kontakta ar personām, kurām ir elpceļu slimības simptomi.