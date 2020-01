Viļņas lidostā pārbauda no Ķīnas ieceļojušos. Lietuva un Igaunija neiesaka doties uz Ķīnu, Latvijā valda „Dieva miers”

Lietuvas Ārlietu ministrija izplatījusi paziņojumu, kurā neiesaka saviem pilsoņiem doties uz vīrusa skarto Ķīnu. Kaimiņvalsts ārlietu dienests apzinājis apmēram 300 Lietuvas pilsoņus, kuri pašlaik atrodas Ķīnā un norūpējies par viņu veselības stāvokli, raksta Delfi.lt. 25. janvārī Viļņas lidostā ielidojuši 11 lietuviešu tūristi, kuri bija viesojušies Ķīnā. Viņiem visiem lidostā veikta veselības pārbaude.

Par situācijas nopietnību arī nobažījušies igauņi. Igaunijas Veselības departamenta ārkārtas medicīnas nodaļas vadītājs Martins Kadajs savas valsts iedzīvotājiem iesaka atturēties no braucieniem uz Ķīnu. Tāpat īpašas piesardzības mērus paredzējis īstenot arī „Tallink”, jo ar kompānijas prāmjiem no Helsinkiem ikgadu Tallinā ierodas ap pusmiljons ceļotāju no Āzijas. Kādi šie mēri varētu būt igauņu plašsaziņas līdzekļi nevēsta, bet „Tallink” pavēstījusi, ka „darīs visu, lai koronavīruss neizplatītos uz kuģiem”.

Tikmēr Latvijas Ārlietu ministrija Latvijas pilsoņiem iesaka nebraukt tikai uz vīrusa skarto Hubei provinci. savukārt Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja Jauns.lv aicināja situāciju nedramatizēt un koronavīrusu nesaukt par „nāvējošu”, jo salīdzinoši ar pirms 15 gadiem noritējušo SARS vīrusa uzliesmojumu šoreiz koronavīrusa uzbrukums noris „vieglākā formā” un kopējā situācija neesot tik dramatiska. Arī lidosta „Rīga” nav ieviesti ceļošanas ierobežojumi vai papildus pārbaudes pasažieriem saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimības uzliesmojumu Ķīnā. To darīs tikai tai gadījumā, jo to pieprasīs SPKC, bet pagaidām tāds nav izskanējis.

