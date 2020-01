Zinātnieki izsaka versiju, kas, iespējams, ir baisā koronavīrusa izcelsmes avots

Oriģinālās koronavīrusa nēsātājas un izplatītājas varētu būt diva veida čūskas - Ķīnas kobras un Ķīnas bungars (Bungarus multicinctus). Čūskas sastopamas Dienvidaustrumāzijā un Ķīnas centrālajā daļā, turklāt, tās ir ļoti indīgas.

Par vīrusu pirmo reizi tika ziņots 2019. gada decembrī Hubejas provinces galvaspilsētā Uhaņā. Amatpersonas uzskata, ka vīrusa izcelsmes vieta ir tirgus, kur notika nelikumīga savvaļas dzīvnieku tirdzniecība. Kopš decembra saslimušie inficējuši cilvēkus Ķīnā un citviet pasaulē, pat ASV.

Izmantojot no izolētajiem pacientiem gūtos vīrusa paraugus, zinātnieki Ķīnā noteikuši vīrusa ģenētisko kodu, nosakot, ka par uzliesmojošo pandēmiju atbildīgais patogēns ir koronavīruss. Pēcāk pētnieki analizējuši vīrusa gēnu sekvenci, lai atklātu, ko šis vīruss inficē. Analīžu rezultātā secināts, ka vīruss, iespējams, cēlies no čūskām. Tātad, pirmie inficētie pacienti vīrusu saņēmuši tieši no dzīvniekiem. Pētnieki uzsver, ka tas bijis iespējams, jo, kamēr vīrusu nēsājušas čūskas, tas guvis pietiekami daudz mutāciju, lai ar to varētu inficēties arī cilvēki.

Tāpat apstiprināts, ka čūskas bija vieni no dzīvniekiem, kas pārdoti jūras velšu tirgū, ko pašlaik uzskata par infekcijas primāro perēkli.

Lai gan šī teorija vēl nav pilnībā apstiprināta, ja pētniekiem izrādīsies taisnība, būs iespējams izstrādāt sasirgušo ārstēšanas protokolu un, iespējams, pat vakcīnu.

Jau ziņots, ka Ķīnā no ceturtdienas apturēta aviosatiksme un vilcienu kustība no Hubejas provinces galvaspilsētas Uhaņas, kura ir jaunā koronavīrusa krīzes centrā.

Uhaņas īpašais komandcentrs cīņai pret šo vīrusu arī paziņoja, ka iedzīvotāji nevarēs atstāt šo pilsētu bez īpaša iemesla un ka ierobežojošie pasākumi būs spēkā no plkst.10 (plkst.4 pēc Latvijas laika).

Šo pasākumu mērķis ir "ierobežot epidēmijas izplatīšanos", teikts centra paziņojumā.

Trešdien mediji ziņoja, ka Ķīnā pēc inficēšanās ar jauno koronavīrusu miruši jau 17 cilvēki, bet ar to inficējušies vairāki simti. Visi mirušie reģistrēti Hubejas provincē.