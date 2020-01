Lai gan Šūmahers vairs neatrodas komas stāvoklī, itāļu vadošais neiroķirurgs Nikola Akiari apgalvo, ka F-1 sportists mainījies līdz nepazīšanai.

“Mums ir jāiztēlojas cilvēks, kas būtiski atšķiras no personas, ko redzējām trasē pirms vairākiem gadiem. Pārciestās smadzeņu traumas dēļ Šūmahera muskuļi un skeleta struktūra ir pilnībā izmainīta,” itāļu laikrakstam “Contro Copertina” paudis Akiari.

Viņš uzsvēris, ka Šūmaheru ir pat neiespējami atpazīt.

Jauns.lv jau ziņoja, ka pēc 2013. gada nogalē piedzīvotā kalnu slēpošanas negadījuma Mihaēls Šūmahers nonāca komā, jo ar galvu bija atsities pret akmeni. Mihaēls slēpošanas trasē bija devies kopā ar savu tolaik 14 gadus veco dēlu Miku. Slaveno autobraucēju no nāves, visticamāk, paglāba ķivere, kura bija sportistam galvā.

Pēc pieciem gadiem viņš tika ievietots klīnikā Parīzē, kur viņu ārstēja profesors Filips Menaše. Vēlāk Šūmahers atstāja klīniku, taču pagājušajā nedēļā atkal hospitalizēts, lai turpinātu ārstēšanos.

Mediķi esot izstrādājuši īpašu ārstēšanās plānu vienam līdz trīs gadiem. Leģendārā autobraucēja sieva Korīna apliecinājusi, ka viņas vīrs atrodas drošās rokās.

Sīkākus komentārus par vīra veselības stāvokli un gaidāmo ārstēšanos viņa nesniedza. Pēc viņas teiktā, Mihaēls vēlas savu veselības stāvokli saglabāt noslēpumā.

Par Šumahera atlabšanu un nākotnes plāniem netrūkst dažādas pretrunīgas informācijas, no kuras lielākā daļa ir vienkārši spekulācijas.

Jau no 2000. gada kopā ar autosporta leģendu Mihaēlu Šūmaheru ir viņa menedžere, bijusī žurnāliste Sabīne Kēma, kura podkāstā "Beyond The Grid" pastāstījusi par Pirmās formulas (F-1) septiņkārtējo pasaules čempionu un viņa nevēlēšanos pēc smagā negadījuma parādīties sabiedrībā.

Sabīne Kēma populārajā autosporta podkāstā atklāja, ka, neskatoties uz šausminošo slēpošanas negadījumu un ilgstošo ārstēšanu Mihaēls joprojām ir ļoti ciešās attiecībās ar savu ģimeni un tuvākajiem draugiem. "Korīna (autobraucēja sieva) un Mihaēls bija ideāls pāris un, pēc manām domām, viņi tādi ir joprojām," uzskata ilggadējā menedžere.

Kā stāsta Kēma, Mihaēls vienmēr bijis ļoti silts un atvērts cilvēks, bet pēdējā laika klusēšanai un atstumtībai ir pavisam logīsks iemesls: "Šūmahers nevēlas, lai apkārtējie viņu redz, jo tas varētu savā ziņa atņemt viņa neizsīkstošo cīņassparu un mazināt sasniegtā vērtību - vismaz atsevišķu indivīdu acīs."