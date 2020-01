Britu zinātnieki atklājuši unikālu metodi, kā varētu apkarot pilnīgi visus vēža veidus

Kārdifas Universitātes, Lielbritānijā, pētnieku komanda laboratorijas testos atklāja, ka ar cilvēka paša imūnsistēmu varētu būt iespējams apkarot prostatas, krūts, plaušu un citus vēža veidus.

Pētījuma rezultāti, kas publicēti žurnālā “Nature Immunology”, nav pārbaudīti uz reāliem pacientiem, taču pētnieki apgalvo, ka atklātajai metodei ir milzīgs potenciāls.

Ko tieši zinātnieki atklājuši?

Mūsu imūnsistēma ir ķermeņa dabiskā aizsardzība pret infekcijām, bet tā līdzīgi uzbrūk arī vēža šūnām. Zinātnieki savos eksperimentos meklēja iepriekš vēl neatklātus veidus, kā imūnsistēma dabiski uzbrūk audzēja šūnām.

Viņi atklāja, ka T šūnas, kas atrodas cilvēka asinīs, varētu iznīcināt jebkuru audzēju. Tās ir imūnās sistēmas daļas šūnas, kas spēj “skenēt” ķermeni, lai novērtētu, vai kaut kur pastāv draudi, kas jānovērš, piemēram, infekciju gadījumā. Pētnieki lēš, šīs šūnas varētu līdzīgi darboties pret vēža šūnām – atrast tās un iznīcināt.

“Tā būtu iespēja izārstēt pilnīgi katru pacientu,” atzina pētnieku komandas pārstāvis, profesors Endrjū Sevels. “Iepriekš neviens neticēja, ka tas būtu iespējams,” viņš piebilda.

Kā tas strādā?

T šūnu virsmā atrodas receptori, kas ļauj tiem “caurskatīt” ķermeni ķīmiskā līmenī. Kārdifas komanda atklājusi T šūnu un tās receptoru, kas varētu atrast un iznīcināt plaša spektra vēža šūnas. Būtiski ir tas, ka šī konkrētā T šūna atstāj neskartus veselos audus. Precīzi, kā tas notiek, vēl tiek pētīts.

Lai gan T šūnu terapija vēža ārstēšanā jau pastāv, tā pagaidām ir ļoti specifiska un darbojas tikai uz atsevišķiem audzēju veidiem, nespējot rast risinājumu, piemēram, asins vēža gadījumā. Pētnieki sola, ka ar jauno T šūnu receptoru pieeju varētu rast universālu vēža ārstēšanas modeli.

Kā tas darbotos praksē?

Ideja ir tāda – no vēža pacienta tiktu paņemts asins paraugs, no kura ekstrahētas T šūnas un pēc tam tās ģenētiski modificētas jeb pārprogrammētas tā, lai šo šūnu receptori spētu atšķirt vēža šūnas no veselajām un uzbrukt tikai tām. Pēcāk šūnas injicētas atpakaļ pacientā.

Lai gan ideja ir cerīga, pētījumi līdz šim veikti tikai ar dzīvniekiem. Pirms to varētu izmēģināt uz cilvēkiem, būtu vajadzīgas papildus drošība spārbaudes.

Ko saka eksperti?

Bāzeles Universitātes profesore Lūcija Mori BBC sacīja, ka pētījumam ir “liels potenciāls”, taču tas vēl esot pārāk agrīnā stadijā, lai varētu apgalvot, ka tas darbosies visu vēžu veidu gadījumā.

Tikmēr Mančestras Universitātes imunoloģijas profesors Daniels Deiviss pauda viedokli, ka šis ir ļoti fundamentāls pētījums, taču pašlaik ir ļoti tālu no pielietojama reālajā dzīvē.