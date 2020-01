Stradiņa universitātes studenti izgudrojuši implantu, kas varētu novērst insultu

"Smart Umbrella" ideja ir vērsta uz precīzu diagnostiku visizplatītākā - išēmiskā - insulta gadījumā, kas rodas, kad smadzeņu asinsvadiem ir traucēta asinsapgāde.

"Išēmisko insultu izraisa asins trombi, kas bloķē smadzeņu artērijas, traucējot skābekļa pievadi un attiecīgi radot smadzeņu bojājumus. Mūsu ideja ir ievietot asinsvadā filtru, kas, līdzīgi kā tīkls, "izzvejotu" šādus trombus, neļaujot tiem sasniegt smadzenes," skaidroja komandas līdzdibinātāja, RSU 6.kursa medicīnas studente Viktorija Luīze Katarina Šēfa.

Vienlaikus viņa pastāstīja, ka informācija, ko šis filtrs uzkrātu, būtu ikdienā pieejama pašam pacientam un regulārajās vizītēs - mediķim.

Gediņa skaidroja, ka, pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem, katra piektā nāves gadījuma iemesls Latvijā ir insults un, kā pētījumā "The Burden of Stroke in Europe" norāda Eiropas Insulta alianse - gadā šīs slimības ārstniecība Latvijas ekonomikai izmaksā vairāk nekā 21 miljonu eiro.

"Taču, ja laikus diagnosticēts un ja pacients strādā pie riska faktoru izslēgšanas, insults ir profilaktiski novēršama slimība," norādīts pētījumā.

Pēc Gediņas paustā, pateicoties idejai par implantējamu filtru, komanda "Smart Umbrella" decembrī Parīzē aizvadītajā prestižajā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta veselības kopienas ("EIT Health") Inovācijas dienu konkursā bija starp trim laureātiem.

Konkursā par godalgām sacentās 33 komandas no tādiem vadošajiem Eiropas zinātnes un studiju centriem kā Karolinska institūta, Oksfordas Universitātes un Sorbonas Universitātes.

Izcīnītā godalga "EIT Health" konkursā "Smart Umbrella" komandai sniegs mentoringa un koučinga atbalstu 1500 eiro apmērā, apmaksātu dalību kādā no 2020.gada "EIT Health" pasākumiem un atbalstu startēšanai citās "EIT Health" programmās.

"EIT Health" ir Eiropas publiskā un privātā sektora tīklojums veselības aprūpes jomā, kuru ir izveidojuši vairāk nekā 140 partneri - Eiropas vadošie uzņēmumi, universitātes, pētniecības un attīstības centri, kā arī slimnīcas un institūti.

Kopš 2018.gada RSU darbojas kā "EIT Health" Reģionālo inovāciju shēmas (RIS) centrs Latvijā, kura mērķis ir sekmēt inovāciju kapacitāti Eiropas reģionos, kurus Eiropas Inovāciju indekss vērtē kā mēreni inovatīvus.